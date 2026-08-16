Mansour Faye charge le régime et appelle à la refondation de l’opposition

L’ancien ministre et maire de Saint-Louis, Mansour Faye, est sorti de son silence pour dresser un constat sévère de la situation du pays. Dénonçant une « crise systémique profonde », le responsable de l’ancien régime appelle l’opposition à dépasser ses divisions pour construire une véritable alternative politique.

Mansour Faye hausse le ton. L’actuel maire de Saint-Louis s’est exprimé ce dimanche sur la situation économique et politique du Sénégal. Dans une publication sur les réseaux sociaux, il dénonce une dégradation du climat socio-économique et interpelle directement le pouvoir en place.

« Le Sénégal vit une crise systémique profonde », affirme-t-il d’emblée. Selon l’ancien ministre, cette situation se traduit notamment par une forte pression sur les ménages, la persistance du chômage des jeunes et le manque de visibilité auquel seraient confrontés les acteurs économiques.

Mansour Faye pointe également du doigt l’état d’avancement de plusieurs projets structurants. Il estime que, sur le terrain, certains programmes sont « à l’arrêt ou à l’abandon », tandis que des entreprises seraient fragilisées et que des ressources publiques resteraient immobilisées.

Face à cette situation, l’édile saint-louisien plaide pour un changement d’orientation. À ses yeux, le Sénégal a besoin d’« une vision cohérente, d’une stratégie économique solide » ainsi que d’« un programme d’investissement crédible ».

Une manière pour l’ancien responsable gouvernemental de mettre en cause les choix économiques de l’actuel régime, tout en appelant à une nouvelle approche de la gestion publique.

Au-delà de la critique du pouvoir, Mansour Faye adresse un message à l’ensemble de l’opposition. Il considère que celle-ci porte désormais une « responsabilité majeure » dans le contexte actuel.

Pour lui, les forces opposées au régime ne sauraient se limiter à une contestation au coup par coup. « L’opposition ne peut être dans la réaction permanente », estime-t-il, appelant à faire émerger une opposition « de proposition, de construction et de préparation ».

L’ancien ministre invite ainsi les différents acteurs à dépasser les querelles internes et les stratégies individuelles. Il préconise de « dépasser les divisions et les calculs politiciens », de fédérer les compétences et de capitaliser sur les expériences de chacun.

L’objectif affiché est clair : « bâtir une véritable alternative ». Une sortie qui pourrait préfigurer une nouvelle séquence dans le positionnement politique de Mansour Faye et, plus largement, dans la recomposition des forces de l’opposition sénégalaise.