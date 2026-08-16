Gamou de Tivaouane : La mairie muscle son dispositif de sécurité et accélère ses projets de développement

À l’approche du Gamou, la municipalité de Tivaouane renforce son dispositif pour mieux gérer l’affluence attendue et garantir la sécurité des populations. Le maire Demba Diop Sy annonce notamment la libération des principaux axes routiers, un contrôle accru du commerce ambulant et une surveillance renforcée des abords des mosquées. En parallèle, la commune multiplie les initiatives dans les secteurs de la santé, de l’éducation, de l’énergie et de l’autonomisation des femmes.

À quelques jours du Gamou, Tivaouane se prépare à accueillir les milliers de fidèles attendus dans la cité religieuse. Pour faire face à cette forte affluence, la municipalité entend mettre l’accent sur la fluidité de la circulation et la sécurité des usagers.

Parmi les principales mesures annoncées par le maire Demba Diop Sy figure la libération des grands axes routiers. La mairie prévoit un contrôle plus strict du commerce ambulant et des occupations irrégulières de l’espace public, afin de limiter les encombrements et de faciliter les déplacements dans la ville.

Cette opération vise également à réduire les risques d’accidents, particulièrement importants pendant les périodes de grande affluence. Les conducteurs sont ainsi invités à respecter scrupuleusement le Code de la route, à éviter toute surcharge des véhicules et à adopter une conduite prudente.

La municipalité prévoit par ailleurs un dispositif spécifique aux abords des mosquées. Ces espaces, réglementés par une délibération municipale, feront l’objet d’une surveillance accrue afin de prévenir les occupations anarchiques et les comportements incompatibles avec le caractère sacré des lieux.

Au-delà de la gestion du Gamou, Demba Diop Sy a également présenté plusieurs projets destinés à améliorer durablement les conditions de vie des populations de Tivaouane.

La commune mise notamment sur la coopération décentralisée. Des partenariats sont développés avec Philadelphie, aux États-Unis, ainsi qu’avec la région italienne de Reggio. Cette dernière prévoit notamment de contribuer au renforcement du secteur sanitaire à travers la mise à disposition de matériel médical et d’ambulances.

La municipalité annonce également un programme consacré à l’autonomisation économique des femmes. Celui-ci doit permettre d’accompagner leurs initiatives et de mobiliser l’expertise de membres de la diaspora.

Les différents partenariats noués par la mairie concernent également plusieurs secteurs stratégiques, notamment l’énergie solaire, les forages, l’éducation et l’aménagement urbain. Un accompagnement est aussi prévu en faveur des établissements scolaires et des daaras modèles.

Dans le domaine religieux, la municipalité entend également inscrire son action dans la valorisation de l’enseignement coranique. Elle lancera, le 22 août, la première édition du « Prix Seydi Hadj Malick », une compétition de récitation du Coran destinée aux élèves des daaras de Tivaouane.

À travers cette initiative, la mairie souhaite encourager l’excellence et contribuer à la promotion de l’enseignement religieux au sein de la cité de Maodo.

Le maire a enfin rappelé l’implication de la municipalité dans les démarches ayant accompagné la réalisation du nouvel hôpital Seydi El Hadji Malick Sy. La mise en service progressive de cette infrastructure sanitaire a débuté cette semaine, renforçant ainsi les capacités médicales de la ville.

Entre mesures sécuritaires liées au Gamou et projets structurants, la mairie de Tivaouane affiche ainsi une double ambition : assurer un meilleur encadrement de l’événement religieux et inscrire la commune dans une dynamique de développement durable. Une stratégie qui repose notamment sur la coopération, le renforcement des services essentiels et la valorisation du patrimoine religieux de la cité.