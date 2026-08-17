Carburant au Sénégal…une hausse que le régime ne pouvait plus esquiver

L’officialisation, ce samedi 15 août, de la hausse des tarifs du gasoil et du supercarburant marque la fin d’un long bras de fer budgétaire au sommet de l’État. Préparée depuis plusieurs mois par les déclarations successives de Bassirou Diomaye Faye, d’Ousmane Sonko et des ministres du secteur, cette décision, jugée inévitable face au contexte international, place désormais le gouvernement au pied du mur. Entre menace d’inflation sur les transports et risque d’effet domino sur l’électricité, le régime joue sa stabilité sociale sur sa capacité à verrouiller les prix des produits dérivés.

La nouvelle était redoutée, mais sa concrétisation n’en reste pas moins un choc pour l’opinion publique. En officialisant la hausse du prix du gasoil et du supercarburant, l’exécutif prend une décision majeure face aux pressions économiques globales. Cette révision tarifaire vient interrompre une période d’effort budgétaire prolongé pour amortir les soubresauts du marché mondial de l’énergie.

Pourtant, cette issue était loin d’être imprévue dans les allées du pouvoir. Dès le mois de mai, le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, avait tenu à préparer l’opinion en rappelant que le Sénégal évoluait dans un environnement international sous tension. Il soulignait alors que la plupart des pays voisins avaient déjà dû ajuster leurs tarifs et prévenait que si une hausse devait survenir, elle serait la conséquence directe d’une crise globale échappant au contrôle de l’État.

Cette ligne d’avertissement avait également été portée à l’Assemblée nationale par l’ancien Premier ministre Ousmane Sonko. Tout en réaffirmant la priorité sociale de sa feuille de route, il rappelait que face à la persistance des chocs extérieurs, « à l’impossible nul n’est tenu ». Il prévenait les représentants du peuple que si la marge de manœuvre venait à s’épuiser, le gouvernement reviendrait en toute transparence devant les citoyens pour annoncer la fin du blocage des prix.

En réalité, les tensions autour de l’arbitrage budgétaire s’exprimaient depuis plusieurs mois au sommet de l’appareil d’État. Le ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, avait été l’un des premiers à préconiser une révision tarifaire afin de partager l’effort entre l’État et les consommateurs. De leur côté, les ministres successifs en charge du secteur énergétique, à l’image de Birame Souleye Diop, avaient chiffré le poids devenu insoutenable des subventions publiques si la crise au Moyen-Orient venait à se prolonger.

Pour les ménages sénégalais, cette concrétisation s’apparente toutefois à un violent coup de semonce économique. Le relèvement du coût des carburants touche directement le budget quotidien de millions de foyers dont la marge de manœuvre s’est déjà considérablement réduite. La perte de pouvoir d’achat risque de se faire sentir dès les premiers jours du mois.

L’inquiétude principale réside désormais dans un redoutable effet domino sur l’ensemble du panier de la ménagère. L’énergie étant au cœur de la chaîne de production et de distribution, la montée des prix de la pompe menace d’irradier l’économie réelle, entraînant une hausse mécanique des denrées de première nécessité et des services indispensables.

Dans ce contexte tendu, le secteur de la mobilité urbaine et interurbaine se retrouve en première ligne. Les acteurs du transport routier, confrontés à l’alourdissement immédiat de leurs charges d’exploitation, pourraient être tentés de répercuter cette charge sur les usagers, ce qui asphyxierait encore davantage les usagers quotidiens.

Parallèlement, la facture énergétique globale des ménages et des petites entreprises constitue une zone de vulnérabilité majeure. Une éventuelle hausse par ricochet du tarif de l’électricité porterait un coup très dur à la compétitivité du tissu économique local tout en alourdissant insupportablement les charges fixes des familles.

Face à cette conjoncture explosive, il appartient au régime actuel de faire preuve d’une vigilance absolue pour stopper toute contagion inflationniste. Empêcher l’escalade sur les secteurs clés du transport et de l’électricité ne relève plus seulement de la gestion économique, mais devient une priorité stratégique de premier ordre. Permettre une dérive généralisée des coûts d’accès aux services de base ferait courir un risque politique majeur au gouvernement, dont la stabilité repose sur sa promesse de protection des plus vulnérables.

La rédaction de Xibaaru