Ousmane Sonko précise les raisons de sa rupture avec Bassirou Diomaye Faye

Le leader de Pastef, Ousmane Sonko, est revenu dimanche sur ses divergences avec le président de la République, Bassirou Diomaye Faye. Face à une partie de la presse nationale, il affirme que les désaccords entre les deux hommes ne relèvent pas d’une rivalité politique, mais portent principalement sur des questions de transparence, de bonne gouvernance et de souveraineté sur les ressources nationales.

Ousmane Sonko a apporté de nouvelles précisions sur les raisons qui, selon lui, expliquent sa prise de distance avec le chef de l’État. Revenant sur la polémique autour des fonds politiques, communément appelés « caisses noires », le leader de Pastef affirme que cette question constitue l’un des points de divergence avec Bassirou Diomaye Faye.

« J’ai dit au Président qu’il y a des engagements que nous avons pris devant les Sénégalais et l’encadrement des fonds spéciaux en faisait partie », a-t-il déclaré. Pour Ousmane Sonko, ces engagements ne relèvent pas d’une simple divergence d’approche entre deux responsables politiques. Il estime qu’ils s’inscrivent dans une vision de la gouvernance portée par Pastef et présentée aux Sénégalais avant l’arrivée au pouvoir.

Le président de l’Assemblée nationale assure toutefois que son différend avec Bassirou Diomaye Faye ne serait pas motivé par une quelconque rivalité politique. « Mon problème avec le président Diomaye Faye, ce n’est pas lié à la politique, parce qu’en politique, il n’y a personne qui peut me faire peur. J’en remercie le Bon Dieu », affirme-t-il.

Selon lui, les véritables divergences se situent davantage sur le terrain des principes de gouvernance et de la gestion des ressources publiques. « Ce sont plutôt des questions de transparence et de bonne gouvernance, et des questions liées à la souveraineté de nos ressources », a-t-il ajouté.