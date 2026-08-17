Affaire ASER-AEE Power : le Parquet financier ouvre une information judiciaire

Le Parquet judiciaire financier a annoncé l’ouverture d’une information judiciaire dans l’affaire opposant l’Agence sénégalaise d’électrification rurale (ASER) à l’entreprise espagnole AEE Power EPC SAU, dans le cadre de l’exécution d’un marché d’électrification rurale.

Selon un communiqué du Procureur de la République financier, le parquet avait été saisi le 16 octobre 2025 d’une plainte déposée par le député Thierno Alassane Sall. Celle-ci portait sur l’exécution du marché conclu entre l’ASER et la société espagnole AEE Power EPC SAU, avec des faits dénoncés comme susceptibles de relever notamment du faux, de l’usage de faux et du détournement de deniers publics.

Le 24 octobre 2025, le Parquet financier a saisi la Section de recherches de Dakar afin de procéder à une enquête. À l’issue des investigations préliminaires, les éléments recueillis ont, selon le procureur, fait apparaître des agissements « susceptibles de revêtir des qualifications pénales ».

Compte tenu de la gravité des faits présumés, une information judiciaire a ainsi été ouverte contre certains dirigeants des sociétés mises en cause, les sociétés concernées en leur qualité de personnes morales, ainsi que contre X pour association de malfaiteurs.

Le champ des infractions visées est particulièrement large. Le parquet évoque notamment des soupçons de détournement de deniers publics, faux et usage de faux en écriture publique, faux et usage de faux en écriture privée de commerce ou de banque, blanchiment de capitaux, corruption, prise illégale d’intérêt, trafic d’influence et complicité. Le communiqué précise que toute autre infraction susceptible d’être révélée au cours de l’information judiciaire pourra également être examinée.

Le magistrat instructeur a désormais pour mission d’approfondir les investigations afin d’identifier l’ensemble des personnes qui pourraient être impliquées dans les faits dénoncés et de déterminer les responsabilités éventuelles.

Dans cette perspective, le Parquet financier indique qu’une commission rogatoire internationale ainsi qu’une délégation judiciaire ont été requises. Ces démarches doivent notamment permettre aux enquêteurs et au juge d’instruction de poursuivre les investigations au-delà du territoire national.