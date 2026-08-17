Affaire ASER-AEE Power : Jean Michel Sène salue l’ouverture de l’information judiciaire

Le Directeur général de l’Agence sénégalaise d’électrification rurale (ASER), Jean Michel Sène, a réagi à la publication du communiqué du Procureur de la République financier annonçant l’ouverture d’une information judiciaire dans l’affaire opposant l’ASER à l’entreprise espagnole AEE Power EPC SAU.

Dans une déclaration, le patron de l’ASER salue la communication du parquet et réaffirme sa volonté de voir la justice poursuivre les investigations jusqu’à leur terme.

« Nous nous réjouissons de la publication du communiqué du Procureur de la République financier. Waxoon na ñu leen ko : yuuxu dina jibee fu ñu ko foogee wul ! », a-t-il déclaré.

Jean Michel Sène affirme avoir déjà exposé ce qu’il présente comme un « modus operandi de prévarication et de détournement de deniers publics ». Selon lui, ce mécanisme impliquerait « une même banque, plusieurs sociétés espagnoles et une seule et même personne ».

Dans sa réaction, le Directeur général de l’ASER cite notamment trois dossiers auxquels il associe des montants conséquents : Intermaq, pour 85 milliards de FCFA, Liteyca, pour 50 milliards de FCFA, et AEE Power, pour 91 milliards de FCFA.

Pour appuyer ses accusations, Jean Michel Sène renvoie notamment aux rapports de la Cour des comptes et de l’Autorité de régulation de la commande publique (ARCOP), qu’il considère comme des éléments susceptibles de documenter les faits qu’il dénonce.

Il assure également avoir transmis aux enquêteurs « toutes les pièces » qu’il estime susceptibles de corroborer ses déclarations.

Alors que le Parquet financier a officiellement ouvert une information judiciaire et requis des actes d’enquête, le Directeur général de l’ASER appelle désormais la justice à aller jusqu’au bout des investigations.

« Que la justice aille au bout de sa logique, pour que les Sénégalais sachent, in fine, comment leurs deniers ont été dilapidés », insiste-t-il.