KIRAAY : Cheikh Sidiya Diop appelle les partis alliés à une concertation sur leur organisation

Dans un message adressé aux partis composant les Alliés, le secrétaire général de la Ligue des Masses, Cheikh Sidiya Diop, appelle à une réflexion collective sur la nouvelle organisation de cette coalition politique. Il propose notamment la mise en place d’un mécanisme de coordination démocratiquement désigné et éventuellement soumis à un principe de rotation.

La structuration de KIRAAY autour de son président ouvre une nouvelle étape dans la configuration politique des forces qui composent les Alliés. Pour Cheikh Sidiya Diop, secrétaire général de la Ligue des Masses, cette évolution pose désormais la question de l’organisation interne et de la coordination entre les différents partis légalement constitués.

Dans un message adressé à ses partenaires politiques, le responsable estime nécessaire d’ouvrir un cadre de concertation permettant aux partis alliés de réfléchir collectivement à leur fonctionnement et de définir les modalités de leur coordination.

Cheikh Sidiya Diop propose notamment que cette coordination puisse être élue par les partis membres, sur la base d’un mandat clairement défini. Il avance également l’idée d’une rotation, afin de permettre à chaque formation politique de participer pleinement à l’animation de l’espace commun.

Pour le secrétaire général de la Ligue des Masses, l’enjeu dépasse toutefois la seule question organisationnelle. Il s’agit surtout de préserver « l’unité, la solidarité et le respect mutuel » entre les différentes composantes de la coalition. Cette organisation, insiste-t-il, devrait parallèlement garantir à chaque parti le maintien de son identité et de son autonomie.

L’appel de Cheikh Sidiya Diop se veut avant tout une invitation au dialogue. Sans imposer de schéma définitif, il soumet sa proposition à l’appréciation de l’ensemble des responsables et encourage les différents partis à formuler leurs observations.

« Ensemble, réfléchissons à la meilleure formule pour organiser et renforcer les Alliés », plaide-t-il.