Cameroun : elle kidnappe son neveu de 11 ans pour le vendre

Une dame a kidnappé son neveu de 11 ans et a tenté de le vendre à un client qui était déjà prêt. Les faits que nous allons relater se déroulent à Douala. Selon des sources contactées par camerounweb.com, un enfant âgé de 11 ans a été simplement kidnappé par sa tante au quartier PK19. Cette dernière va retenir sa victime chez elle jusqu’à le confier à un jeune homme prénomme Junior qui devait ensuite vendre l’enfant à un individu à Edea.

Inquiets de n’avoir plus des nouvelles de leur enfant, les parents directs de l’enfant vont se plaindre à la Police. C’est la plainte de ceux-ci pour enlèvement d’enfant qui a permis à la police du 17e arrondissement de mettre en branle une enquête rapide qui aboutira à cette découverte. La tante qui a tenté de vendre l’enfant a été arrêtée. Et l’enfant, retrouvé sain et sauf.

La tante en question devrait s’expliquer devant les autorités judiciaires et répondre de ses actes. Rappelons que l’une des formes récurrentes de la traite des enfants organisée au Cameroun consiste en un système qui associe des parents – qui cèdent leurs enfants pour des sommes dérisoires – à des intermédiaires chargés d’envoyer et de placer ces enfants chez des employeurs qui, à leur tour, utilisent leur force de travail. Ces employeurs leur reversent de l’argent, dont la majeure partie est généralement partagée entre l’intermédiaire et les parents.