Campagne : Idrissa Seck mobilise à Dakar (photos)

L’ancien Premier ministre Idrissa Seck, candidat de la coalition « Idy2024, s’est engagé, dimanche, à créer les conditions garantissant la paix, la sécurité et la réconciliation nationale s’il remporte l’élection présidentielle dont le premier tour est prévu le 24 mars. Devant une foule monstre, le président de Rewmi a encensé son Directeur de campagne qui a réussi une mobilisation exceptionnelle dans la capitale.

«Madana, on vous remercie et vous félicite parce que cette mobilisation exceptionnelle témoigne de l’engagement et de la confiance de vos militants», s’est d’emblée, réjoui Idrissa Seck. Qui poursuit: «En tant que cadre et directeur de banque, tu aurais pu rester à l’écart de la politique. Mais, tu as préféré te lancer en politique pour apporter ta contribution pour l’allègement des souffrances des populations sénégalaises. Ton engagement a été matérialisé par le programme «Dundu». Tu as été recalé à l’étape du contrôle du parrainage citoyen.Mais, cela ne t’a pas empêché de continuer et dans cette décision tu as choisi notre coalition grâce à une convergence de points de vue dans nos programmes respectifs».

Aux militants de la coalition «Dundu», le candidat de «Idy2024» exprime toute sa satisfaction de voir «confiance, loyauté et engagement pour le changement du Sénégal et pour éviter que notre pays se retrouve dans une impasse».

« Mon programme est structuré autour de 5 axes dont le premier est consacré à la paix, à la stabilité, à la sécurité et à la réconciliation nationale », a déclaré Idrissa Seck devant un nombre important de militants et sympathisants qui étaient réunis aux Parcelles Assainies, une commune de la banlieue de Dakar.

Le leader de la coalition Idy2024 a notamment estimé que la paix devait être conditionnée à la sécurité qui permet de surveiller les frontières, protéger les personnes et leurs biens ». L’ancien Premier ministre s’est également engagé à nommer des personnes compétentes aux postes de responsabilité afin de trouver des solutions aux problèmes auxquels les sénégalais sont confrontés.

Il envisage pour cela de mettre en place une équipe de combat pour s’attaquer aux questions récurrentes de la cherté de la vie, du loyer et de l’électricité. Idrissa Seck a annoncé la mise en œuvre d’un programme spécial dédié aux jeunes pour favoriser la diminution du chômage et l’accroissement du pouvoir d’achat des ménages.