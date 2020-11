CAN 2022 : 4 pays qualifiés et 3 déjà éliminés

Quatre pays viennent de valider leurs billets pour la prochaine Coupe d’Afrique des nations (Can), prévue du 9 janvier au 6 février 2022 au Cameroun, après avoir disputé juste quatre journées dans les éliminatoires.

Le quarté gagnant ! Au sortir des troisième et quatrième journées des éliminatoires de la Can, jouées entre le 11 et le 17 novembre, les Lions du Sénégal sont la première équipe à valider leur ticket, pour une 16eme qualification à cette compétition qu’ils n’arrivent toujours pas à remporter malgré leur éternel statut de leader africain dans le classement Fifa. Ils sont suivis dans l’ordre de qualification à Cameroun-2022 par les Aigles du Mali, les Fennecs d’Algérie et les Aigles de Carthage de la Tunisie.

Le Sénégal sera donc à la grand-messe du football continental après sa victoire à Bissau dimanche face aux Djurtus (0-1). Le leader technique Sadio Mané, auteur de deux buts et d’une passe décisive lors de cette double confrontation, a grandement contribué au sans-faute des Lions. A deux journées de fin des éliminatoires, ils ont récolté 12 points dans le groupe I qu’ils partagent avec le Congo (7 points), leur prochain adversaire et candidat à la deuxième place, la Guinée Bissau (3 points) et l’Eswatini (1 point).

Dans le groupe A, le Mali a aussi validé son ticket en ramenant la victoire de Windhoek devant la Namibie 1-2. Après quatre sorties, les Aigles totalisent 10 points contre huit pour la Guinée, qui est en ballotage favorable devant la Namibie. Le Tchad, lanterne rouge, est déjà éliminé de la course.

L’Algérie tient son rang. Les hommes de Djamel Belmadi, champions en titre, ont validé leur qualification après un nul 2-2 à Harare devant la Zimbabwe. Le second ticket du groupe H se jouera entre le Zimbabwe (5 pts), le Botswana (4 pts) et la Zambie (3 points). Vainqueurs de la Can en 2012, les Chipolopolos sont condamnés à l’exploit face aux Fennecs à Lusaka, en mars prochain, afin de s’offrir une « finale » lors de la dernière journée contre le Zimbabwe.

La Tunisie a pour sa part composté son billet pour le Cameroun après son nul à Dar es Salam devant la Tanzanie 1-1. La deuxième place, loin d’être attribuée, se jouera entre la Guinée équatoriale, dauphine avec 6 points, la Tanzanie troisième avec 4 points et la Libye quatrième avec 3 points.

Ténors ballottés, Togo éliminé

Le Maroc y presque après sa victoire (0-2) en Centrafrique. Toutefois, les Lions de l’Atlas devront négocier leur prochain déplacement à Nouakchott devant la Mauritanie (5 pts) sous la pression du Burundi candidat à la deuxième place. Le Maroc va clôturer sa campagne qualificative par la réception des Hirondelles qu’ils avaient battu 0-3 à Bujumbura, lors de la manche aller.

Le Ghana et l’Afrique du Sud dominent le groupe C avec 9 points. Les deux sélections vont mener la bataille de la première place en mars 2021. Derrière, le Soudan qui s’est relancé en s’offrant les Blacks Stars à Omdurman 1-0, peut rêver de qualification avec la réception du Sao Tomé-et-Principé déjà éliminé.

Dans le groupe L, le Nigeria garde le fauteuil malgré deux nuls lors de ses deux dernières sorties. Les Super Eagles sont néanmoins en ballotage favorable pour se qualifier en compagnie du Bénin (7 points).

Le Burkina Faso fait la course en tête dans le groupe B avec 8 points devant l’Ouganda (7 points), le Malawi (4 pts) et le Soudan du Sud (3 points). Les quatre sélections sont toujours en course pour accrocher les deux tickets qualificatifs. Les Etalons sont en position idéale, puisqu’une victoire voire un nul face à leurs prochains adversaires Sud-soudanais les enverraient au Cameroun, au moment où l’Ouganda, deuxième de la poule, affrontera le Malawi pour le second ticket.

Dans le groupe G, l’Egypte, en tête (8 points), s’est rapprochée de la qualification après son double succès sur les Éperviers du Togo qui ratent à nouveau la qualification. Les Pharaons sont talonnés par la surprenante sélection des Comores (8 points), en passe de décrocher une première qualification historique à la CAN. Ce qui pourrait être une grosse performance pour cette sélection affiliée à la FIFA seulement en 2005. Les Cœlacanthes n’ont besoin que d’un point lors de leurs prochaines sorties face au Togo et l’Egypte pour réussir l’exploit.

Dans le groupe K, la Côte d’Ivoire (7 points), Madagascar (7 points) et l’Ethiopie (6 points) se tiennent dans un mouchoir de poche. Les Eléphants, en tête, auront l’opportunité de valider leur billet lors de la réception du Niger (3 points) en mars prochain. Le duel entre les Walya et les Barea s’annonce épique pour la deuxième place.

Le suspense reste entier dans le groupe D après la victoire de la Gambie sur le Gabon à Banjul. Les deux sélections sont désormais à égalité (7 points). La RDC s’est relancée après trois nuls consécutifs en battant l’Angola. Panthères et Léopards, séparés par un seul petit point, se retrouveront à Libreville dans une rencontre décisive pour la qualification. La Gambie, de son côté, ira à Luanda pour chercher son ticket face à l’Angola (1 point) qui est au bord de l’élimination.

Le Groupe F n’attribuera qu’un seul billet puisque le Cameroun pays organisateur est qualifié d’office. Le seul ticket pour la qualification se jouera entre le Mozambique (4 points), le Cap Vert (4 points) et le Rwanda (2 points) qui gardent encore leurs chances de disputer la prochaine CAN.

Initialement prévue au Cameroun en 2021, cette compétition a été reportée en janvier 2022 à cause de la pandémie de Covid-19. Comme en 2019 en Égypte, elle regroupera 24 sélections.

Classement des équipes après la 4ème journée :

Groupe A : 1er Mali (10 pts), 2ème Guinée (8 pts), 3ème Namibie (3 pts), 4ème Tchad (1 point)

Groupe B : 1er Burkina Faso (8 pts), 2ème Ouganda (7 points), 3ème Malawi (4pts), 4ème Soudan du Sud (3 pts)

Groupe C : 1er Ghana (9 pts), 2ème Afrique du Sud (9 pts), 3ème Soudan (6 pts) 4ème Sao Tomé-et-Principe (0 pt)

Groupe D : 1er Gambie (7 pts) 2ème Gabon (7 pts) 3ème RDC (6 pts) 4ème Angola (1 pt)

Groupe E : 1er Maroc (10 pts), 2ème Mauritanie (5 pts), 3ème Burundi (4 pts), 4ème Rep. Centrafricaine (3 pts)

Groupe F : 1er Cameroun (10 pts), 2ème Mozambique (4 pts), 3ème Cap-Vert (4 pts) 4ème Rwanda (2 pts)

Groupe G : 1er Egypte (8pts), 2ème Comores (8 pts), 3ème Kenya (3 pts), 4ème Togo (1 pt)

Groupe H : 1er Algérie (10 pts), 2ème Zimbabwe (5 pts), 3ème Botswana (4pts), 4ème Zambie (3 pts)

Groupe I : 1er Sénégal (12 pts), 2ème Congo (7 pts), 3ème Guinée-Bissau (3 pts), 4ème Eswatini (1 pt)

Groupe J : 1er Tunisie (10 pts), 2ème Guinée équatoriale (6 pts), 3ème Tanzanie (4 pts), 4ème Libye (3 pts)

Groupe K : 1er Côte d’Ivoire (7 pts), 2ème Madagascar (7 pts), 3ème Ethiopie (6 pts), 4ème Niger (3 pts)

Groupe L : 1er Nigeria (8 pts), 2ème Bénin (7 pts), 3ème Sierra Leone (3 pts), 4ème Lesotho (2 pts)

Source apanews