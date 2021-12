CAN 2022. Le calendrier et les résultats complets de la Coupe d’Afrique des Nations

La 33e édition de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) se déroule au Cameroun du 9 janvier au 6 février 2022, organisée par la Confédération africaine de football. 24 équipes participent à cette CAN 2022. Retrouvez le calendrier complet et tous les résultats de cette compétition internationale, la plus importante d’Afrique.

Qui succédera à l’Algérie au palmarès de la Coupe d’Afrique des Nations ? Elles sont 24 nations à briguer cette CAN 2022, la compétition de football la plus importante d’Afrique. Cette 33e édition, organisée par la Confédération africaine de football, se déroule au Cameroun à compter du dimanche 9 janvier. Pendant un mois, jusqu’à la finale le 6 février, la planète football va vibrer au rythme de cette CAN 2022. Pour bien la suivre, voici le calendrier complet et tous ses résultats.

Première journée

DIMANCHE 9 JANVIER

Groupe A

17 h. Cameroun – Burkina Faso

20 h. Éthiopie – Cap Vert

LUNDI 10 JANVIER

Groupe B

14 h. Sénégal – Zimbabwe

17 h. Guinée – Malawi

Groupe C

17 h. Maroc – Ghana

20 h. Comores – Gabon

MARDI 11 JANVIER

Groupe E

14 h. Algérie – Sierra Leone

Groupe D

17 h. Nigéria – Egypte

20 h. Soudan – Guinée-Bissau

MERCREDI 12 JANVIER

Groupe F

14 h. Tunisie – Mali

17 h. Mauritanie – Gambie

Groupe E

20 h. Guinée Equatoriale – Côte d’Ivoire

Deuxième journée

JEUDI 13 JANVIER

Groupe A

17 h. Cameroun – Éthiopie

20 h. Cap-Vert – Burkina Faso

VENDREDI 14 JANVIER

Groupe B

14 h. Sénégal – Guinée

17 h. Malawi – Zimbabwe

Groupe C

17 h. Maroc – Comores

20 h. Gabon – Ghana

SAMEDI 15 JANVIER

Groupe D

17 h. Nigéria – Soudan

20 h. Guinée-Bissau – Egypte

DIMANCHE 16 JANVIER

Groupe F

14 h. Gambie – Mali

17 h. Tunisie – Mauritanie

Groupe E

17 h. Côte d’Ivoire – Sierra Léone

20 h. Algérie – Guinée Équatoriale

Troisième journée

LUNDI 17 JANVIER

Groupe A

17 h. Cap-Vert – Cameroun

17 h. Burkina Faso – Ethiopie

MARDI 18 JANVIER

Groupe B

17 h. Malawi – Sénégal

17 h. Zimbabwe – Guinée

Groupe C

20 h. Gabon – Maroc

20 h. Ghana – Comores

MERCREDI 19 JANVIER

Groupe D

20 h. Guinée-Bissau – Nigéria

20 h. Egypte – Soudan

JEUDI 20 JANVIER

Groupe E

17 h. Côte d’Ivoire – Algérie

17 h. Sierra Leone – Guinée Équatoriale

Groupe F

20 h. Gambie – Tunisie

20 h. Mali – Mauritanie

Phase finale

Huitièmes de finale du 23 au 26 janvier

Quarts de finale les 29 et 30 janvier

Demi-finales les 2 et 3 février

Finale le 6 février

Source OF