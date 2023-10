Candidature au sein du PS : L’IRAS fixe ses conditions

Entre les deux candidatures déclarées à la périphérie du parti socialiste en déclin , le bon sens recommande à l’Initiative de Réflexions et d’Actions ( IRAS) de faire preuve de maturité politique conformément à ses objectifs originels :

— la tenue du congrès extraordinaire pour changer de capitaine, de cap et d’équipage ;

— la présentation d’un candidat issu des rangs du parti socialiste à la présidentielle à venir ;

— la concrétisation des retrouvailles socialistes chères à feu Ousmane Tanor Dieng ;

— Le retrait pur et simple de la coalition BBY qui vient d’infliger une mémorable et inoubliable gifle à la direction du parti socialiste écartée des délégations régionales des parrainages exclusivement attribuées à l’APR.

Ainsi l’IRAS doit refuser de servir de marche pour quel que candidat que ce soit à la recherche inavouée d’une quelconque table de deal , de marchandage ou de négociation pour des prébendes .

En effet , nul n’ignore qu’au Sénégal beaucoup de partis composés de politiciens à la recherche d’une carrière et de candidatures de complaisance et sans scrupule sont devenus des moyens pour accéder à certaines stations après chaque joute électorale contre toute orthodoxie , toute morale et toute valeur qui font dire au citoyen : »ils sont tous pareils « .

C’est pourquoi l’IRAS invite les camarades Mor Faye et Jean-Baptiste Diouf à des discussions sincères et franches à organiser dans l’enceinte du siège social avec comme témoins les militants du parti socialiste.

Ils ( ces deux candidats égaux en dignité et en légitimité) doivent s’armer de courage, de détermination et d’engagement pour convaincre, prendre et assumer leurs responsabilités face à la direction déboussolée , aux militants frustrés et aux sénégalais nostalgiques des heures de grandeur et de gloire du parti socialiste.

A défaut , l’IRAS en tirera toutes les conséquences collectivement ou individuellement pour soutenir tout autre candidat nourri et convaincu de la noblesse de la social-démocratie.

Birahim Camara

Chargé des Questions Administratives et Financières de l’Initiative de Réflexions et d’Actions Socialistes ( IRAS).