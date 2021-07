Ismaïla Madior Fall…ce dangereux conseiller va couler Macky

Le président Macky Sall a un allié de taille. Il a un homme sur qui il peut compter dans toutes les circonstances. Ce n’est personne d’autre que son ministre d’état, Ismaila Madior Fall. Ce dernier, par ailleurs conseiller juridique du président de la République, est prêt à tout pour défendre son mentor. En cette période où la pandémie de Covid-19 fait des ravages au Sénégal, il a encore remis cela. Il défend le régime en place qui est accusé d’être à l’origine de la résurgence de cette 3ème vague.

S’il y’a une chose qui est sûre c’est que le président Macky Sall est mal entouré. Voilà un chef de l’Etat qui n’a pas de base arrière sur laquelle il pourrait s’appuyer en cas de problème. Les évènements du mois de mars en sont la preuve formelle. Alors que le pays s’embrasait, ses ministres et DG se sont terrés dans un silence de cathédral. Mais dans toute règle, il y’a une exception. En effet, le locataire du Palais peut compter son sur son ancien ministre de la justice.

Ismaila Madior Fall…l’homme qui défend Macky contre tout le monde

Ismaila Madior Fall est dans les combats les plus contestés. L’homme ne manque pas de ressource pour défendre Macky. Celui qu’on surnomme le « tailleur » de la Constitution, est l’un des plus grands pourfendeurs du 3ème mandat qu’il a combattu sous Wade. Voilà un homme qui pourrait violer toutes les lois pour défendre son mentor. Sur la question du parrainage, le juriste est catégorique : « L’argument de la Cedeao est juridiquement dénué de fondement parce que la violation du droit invoqué ne doit pas être incertaine, elle doit être réelle et non pas reposer sur des allégations futures ». Une réaction qui avait soulevé beaucoup de controverse.

Le revoila sous une autre facette. Alors que les cas de Covid-19 augmentent de manière exponentielle, ils enfilent de nouveau sa robe noire. La principale personne qui est indexée dans cette hausse est le chef de l’Etat Macky Sall et ses tournées économiques. Invité du Grand Jury de la RFM, Ismaila Madior Fall tente de laver le chef de l’Etat à grande. Le ministre d’Etat, conseiller juridique du président de la République, est formel : tournée économique ou pas, il y aurait eu troisième vague.

« D’après les informations dont nous disposons, la maladie est plus endémique à Dakar qu’elle en est dans les autres régions. C’est pourquoi le président Macky Sall a invité les Dakarois à ne pas effectuer de déplacement pour ne pas aller contaminer leurs parents », a déclaré Ismaïla Madior Fall sur les ondes de la RFM. Et pour lui lorsque la situation exigera des mesures contraignante, Macky les prendra.

Mais Ismaila Madior Fall semble oublier que les images de la tournée économique parlent d’elles-mêmes. On se rend compte que les mesures barrières n’étaient pas au rendez-vous. Beaucoup de jeunes étaient convoyés de Dakar vers l’intérieur du pays. Les foules immenses accompagnaient le chef de l’Etat. Le port du masque se faisait désirer. Suffisant pour que le nombre de cas augmente. Et l’ancien ministre oublie que son mentor est à l’origine des déplacements.

Depuis qu’il a gouté au délice du pouvoir, Ismaila Madior Fall n’est plus celui qu’il était. Le professeur d’université que l’on disait émérite et constitutionnaliste, est devenu le plus grand défenseur du Président Macky Sall. Quitte à ne plus être une grande référence pour ses étudiants.

Aliou Niakaar Ngom pour Xibaaru