Parrainage…Ismaila Madior démonte les arguments de la CEDEAO

La Cour de justice de la communauté des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a donné à l’État du Sénégal un délai de six (6) mois pour mettre fin au système de parrainage électoral. Cette décision de la juridiction a fait réagir Ismaïla Madior Fall. Pour le constitutionnaliste, la Cour s’est trompée.

Dans une longue contribution, publiée dans le quotidien national, Le Soleil, Pr Ismaïla Madior Fall renvoie les juges de la Cedeao à revoir leur copie. « Dans cette affaire du parrainage, la Cour évoque une possible violation des droits de l’Homme, le droit de participation électorale lors des futurs scrutins. Cet argument est juridiquement dénué de fondement parce que la violation du droit invoqué ne doit pas être incertaine, elle doit être réelle et non pas reposer sur des allégations futures. Ce qui n’est pas le cas », a-t-il écrit.

Artisan majeur de cette loi, qui a fait beaucoup de bruit lors de la Présidentielle de 2019, il estime que la Cour a outrepassé ses prérogatives. Il appelle même le Sénégal a initié des réformes pour la changer.

« Les erreurs nous paraissent tellement énormes et susceptibles de porter atteinte à la crédibilité et à la légitimité de la Cour que nous pensons vraiment que le Sénégal doit prendre l’initiative de porter une réforme en vue de sauver la Cour pour qu’elle reste l’organe de protection des droits de l’Homme rêvé par les citoyens de l’Afrique de l’Ouest », a plaidé le Constitutionnaliste.