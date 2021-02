Ce petit meurt de froid dans son sommeil au Texas

Un petit garçon de 11 ans a succombé de froid dans son sommeil après que sa maison a été privée d’électricité en raison d’une forte tempête de neige au Texas.

Le Texas vit des heures dramatiques. Touché par une vague de froid unique, l’Etat ne parvient pas à faire face. De nombreux habitants sont privés d’eau et d’électricité, provoquant une situation très compliquée. Au moins quarante personnes ont déjà perdu la vie en quelques jours. Parmi elles, un petit garçon de 11 ans, Cristian Pavon Pineda. Ses parents ont annoncé que l’enfant avait succombé jeudi à une hypothermie dans son sommeil, après que le courant a été coupé dans leur mobile-home. «The Houston Chronicle» indique qu’il a été retrouvé sans vie sous de nombreuses couvertures, dans le lit qu’il partageait avec son demi-frère de trois ans.

Sa mère Maria Elisa Pineda, a raconté que la veille, il avait profité du temps pour jouer dehors, heureux de voir la neige pour la première fois. La famille était arrivée du Honduras deux ans plus tôt. «Il était tellement content dehors. Tout allait bien. Il était heureux. Et il n’était pas malade du tout», a-t-elle commenté. Elle a précisé qu’il n’était pas resté à l’extérieur très longtemps et qu’elle l’avait vite fait rentrer en voyant que ses gants étaient trempés.

Lorsque son beau-père, Manuel Morena, s’est réveillé dans la nuit, il est allé vérifier dans la chambre des enfants si tout allait bien. «Ils respiraient bien. Il a remonté leur couverture, leur a fait un câlin et est retourné se coucher», explique la mère en deuil. Si la famille est persuadée qu’il est mort de froid, une autopsie dont les résultats ne seront connus que dans quelques semaines, doit encore le confirmer. «C’était un enfant normal et en bonne santé», a indiqué le shérif.

Situation d’urgence

Une page de collecte de dons a été ouverte pour aider la famille de l’enfant à envoyer sa dépouille au Honduras, où il reposera avec ses grands-parents. «En raison des basses températures observées dans la région de Conroe, la famille est restée sans électricité pendant deux jours dans le froid Le petit matin du 16 février, la température avait chuté à 12 degrés. Cristian a été retrouvé sans vie. Nous essayons de collecter des fonds pour pouvoir transférer l’organisme au Honduras. Son souhait était de revoir ses grands-parents et c’est ce que la mère veut accomplir», est-il écrit. Samedi matin, la cagnotte affichait plus de 53 000 dollars de dons.

Joe Biden s’est entretenu vendredi avec le directeur par intérim de l’agence fédérale pour les situations d’urgence, Bob Fenton, et doit signer une nouvelle déclaration d’urgence pour le Texas sur le froid meurtrier. Il devrait également se rendre sur place mais n’a pas encore précisé la date.