Ce qui fâche le peuple…campagne agricole, ville de Dakar et 3ème mandat

Les Sénégalais sont de plus en plus mécontents : Ce qui coupe Macky Sall des populations

Le mécontentement est en train de plus en plus d’envahir le Sénégal. Les Sénégalais sont mécontents. La nouvelle équipe gouvernementale formée par le Président Macky Sall ne manifeste aucun signe permettant aux Sénégalais d’envisager un avenir meilleur. La demande sociale reste toujours. Les Sénégalais sont très fatigués. Fatigués, mis également frustrés par l’arrogance de certains ministres.

Même les paysans qui constituent la plus grande frange de la population et qui avaient voté massivement pour le Président de la République lors de l’élection présidentielle de 2019, lui permettant ainsi de passer dès le premier tour, sont les premiers à être mécontents. Le bassin arachidier est en feu en ce moment, à cause du départ des Chinois. Ce sont les Chinois qui lors des dernières campagnes de commercialisation arachidière au Sénégal, se montrent les plus actifs en achetant une partie de l’arachide récoltée par les paysans.

La Société nationale de commercialisations des oléagineux du Sénégal (SONACOS) et les autres huiliers locaux s’avèrent jusqu’ici incapables d’acheter toute la récolte des paysans dont les Chinois achètent l’arachide à un prix en dessus de celui fixé officiellement. Aujourd’hui, les paysans se trouvent étranglés, étouffés par l’Etat. Ils ne sont pas les seuls à être en colère. Les artistes sont très remontés avec les restrictions liées à la Covid-19. Ils ne peuvent en ce moment monter des spectacles. Alors que c’est en cette fin d’année, qu’ils font le plus de recettes. Ils se trouvent privés de leurs moyens de subsistance.

Les commerçants sont tout aussi mécontents. Ils sont traqués et chassés partout à cause des nombreux chantiers, principalement le Bus Rapid Transit (BRT), engagés par l’Etat du Sénégal.

Il y a les impactés du Train Express Régional (TER) Dakar-AIBD (Aéroport International Blaise Diagne). Des propriétaires déguerpis n’ont pas encore touché leur dû de la part de l’Agence nationale pour la promotion des investissements et des grands travaux (APIX) et plusieurs populations souffrent du tracé du chemin de fer avec des maisons inhabitables. Le TER a multiplié par 10 le risque des inondations des quartiers environnants. On peut y ajouter les mécontents des inondations des dernières pluies.

On peut citer dans le lot des mécontents, les populations victimes de la direction de la surveillance et du contrôle de l’occupation du sol (Dscos). Cité Gadaye, Tivaouane Peulh, Diamniadio Sud-Extension, Kounoune, Keur Ndiaye Lô, pour ne citer que ces localités, les engins de l’Etat ont mis des centaines de familles dans les rues comme les anciens militaires de Ouakam.

Et pour mettre du piment dans les yeux des populations, l’Etat du Sénégal envisage de supprimer cinq grandes villes dont Dakar. Un projet à relents politiciens qui fâche les populations.

Il y a enfin ce fameux « troisième mandat » qui anéantit les dernières chances de Macky Sall d’être un peu soutenu.

Tous les ingrédients se trouvent réunis pour couper le régime des populations.

La rédaction de Xibaaru