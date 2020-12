Macky Sall fait « dictateur » par son beau-frère…

Il faut arrêter Mansour Faye. Il s’apprête à faire une bêtise qui risque de rendre Macky Sall impopulaire au Sénégal et pris comme dictateur à l’international.

Maladresse : Mansour Faye veut transformer Macky Sall en un « dictateur »

Mansour Faye méprise les Sénégalais. Voilà un homme qui n’avait jamais rêvé devenir un jour ministre de la République et maire d’une grande ville aussi historique que Saint-Louis, Mansour Faye se fout royalement des Sénégalais. Il se croit tout permis car pensant qu’être beau-frère du Président de la République est un mérite pour lui.

Dans sa folie à mettre tout le Sénégal à genoux, Mansour Faye cherche à transformer son beau-frère de Président de la République en un « dictateur ». Avec Mansour Faye, le Sénégal se retrouve à des années lumières derrière. Contre la volonté et l’avis des populations de Saint-Louis, Mansour Faye veut rebaptiser une avenue de la vieille ville du Nord en lui donnant le nom du Chef de l’Etat Macky Sall.

Il est temps d’arrêter Mansour Faye qui s’apprête à commettre cette grosse bêtise qui ne fait que desservir le Chef de l’Etat Macky Sall, en le rendant impopulaire au Sénégal, et le classant au plan international parmi les grands dictateurs. Le Président de la République Macky Sall peut entrer dans la postérité sans que cela ne soit de la manière dont veut l’imposer Mansour Faye à Saint-Louis.

Mansour Faye se montre de plus en plus arrogant. Il persiste et signe urbi et orbi de baptiser une avenue de Saint-Louis, malgré les protestations. « Je ne vois pas de protestants. Je n’ai vu que deux à trois gosses. Je ne compte céder à aucune pression sociale. Seul Macky Sall a la capacité de me tordre la main sur cette décision », a lancé Mansour Faye avant d’avancer cet argument : « Il a fait à Saint-Louis ce qu’aucun président n’a fait ».

Mansour Faye ment bien évidemment. L’architecture à Saint-Louis a été réalisée par le colon. Saint-Louis est un patrimoine historique mondial. Et, les Saint-Louisiens demeurent les seuls artisans de leur développement. Par la faute de Mansour Faye qui se rend tristement célèbre auprès des Sénégalais, c’est Macky Sall qui risque de passer aux yeux du monde comme le Roi UBU.

La rédaction de Xibaaru