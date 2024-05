CEDEAO : Voici la commission que dirige le député Guy Marius Sagna

Dans un post publié sur sa page Facebook, le député Guy Marius Sagna annonce sa nomination en tant que président de la commission « COMPTES PUBLICS ET AUDITS » de la CEDEAO (Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest).

Voici in extenso son post sur Facebook :

La commission COMPTES PUBLICS ET AUDITS est chargée des questions relatives :

1-Au rapport d’audit annuel des organes et des institutions de la communauté;

2-À la coopération avec le Groupe d’action intergouvernemental contre le blanchiment d’argent en Afrique de l’Ouest (GIABA) sur son mandat ;

3-À la coopération avec le Comité d’Audit de la CEDEAO ;

4-À la mise en œuvre du Règlement Financier de la CEDEAO en ce qui concerne le budget annuel et les comptes de la Communauté ;

5-Au contrôle de l’exécution du budget du parlement ;

6-À la vérification des comptes et bilans relatifs aux décisions sur la clôture, la présentation et l’audit des ressources et dépenses du parlement ainsi que des mesures d’accompagnement ou de mise en œuvre de ces décisions dans le cadre de la procédure interne.

Pour rappel, il y a quatorze (14) commissions permanentes au parlement de la CEDEAO.

Je profite de l’occasion pour saluer – afin de le magnifier – l’élégance et la courtoisie républicaines de l’honorable député Souleymane Ndoye et de tous les autres députés sénégalais de la CEDEAO qui sont au nombre de cinq (05) sur six (06) dont quatre (04) de BBY, un (01) de Wallu et un (01) de Yewwi Askan Wi.

En effet, la délégation des députés sénégalais au parlement de la CEDEAO est présidée par l’honorable député Souleymane Ndoye (BBY). Par leur nombre et leur présidence, ils auraient pu s’accaparer des postes de président de commission attribués au Sénégal. Ils auraient pu également dire que je n’ai abordé ni la question des postes ni demandé de poste.

Je vais faire du mieux que je peux pour servir à ce poste les peuples des pays membres de la CEDEAO.

Soyez tristes pour moi !

Dîtes-moi de ne pas vous faire honte !

Rappelez-moi régulièrement pourquoi vous m’avez fait député du peuple !

Interpellez-moi toujours sur ce que j’ai fait de votre mandat !

Merci beaucoup d’avance pour vos encouragements !

GMS,