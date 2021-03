Célébration du 8 mars…La CDS célèbre la femme

Le contexte dans lequel le 8 Mars sera fêté cette année est marqué par la pandémie de la COVID 19 qui sème, depuis un an, désolation et peur partout dans le monde. La deuxième vague tant redoutée est arrivée avec une recrudescence des décès, malgré le renforcement des mesures barrières, et n’a pas épargné notre pays.

Des mesures de restriction ont été prises par les autorités : couvre-feu, sanctions pour non-port de masques et interdiction des cérémonies familiales et manifestations publiques. Cette situation guère favorable à l’organisation d’une manifestation quelconque ne saurait malgré tout empêcher de rappeler l’importance de cette date du 8 Mars dans la longue histoire de luttes et de conquêtes des droits des femmes.

La Journée Internationale de la Femme (JIF), née d’un mouvement syndical des femmes en 1908 à New York où 15 000 femmes sont descendues dans la rue pour réclamer des heures de travail plus courtes, de meilleurs salaires et le droit de vote.

C’est en 1910, lors d’une conférence internationale des femmes travailleuses à Copenhague que Clara Zetkin, journaliste et femme politique allemande, a proposé l’idée d’une JIF. La date du 8 mars a été officialisée en 2017. Depuis cette date, les femmes de divers secteurs ont mené des luttes pour conquérir des libertés et des droits qui ont amélioré leurs conditions d’existence.

Dans notre pays, les femmes n’ont pas été en reste, le combat pour la ratification de textes internationaux a été mené dans les différentes organisations, mais un décalage est noté avec les lois internes, non application de ces droits reconnus qui eux-mêmes sont parfois méconnus des femmes elles-mêmes.

La grande bataille pour l’accès à la parité qui a abouti en 2012 a permis d’avoir plus de 47% de femmes, c’est -à dire 64 sur 165 députés, à l’Assemblée Nationale.

Les femmes de la CDS dans ce combat, et dans leurs partis respectifs, AJ, CNNO, LD, PIT, RTA-S, UDF, ont joué leur partition. Mais la lutte pour la conquête et la préservation des droits des femmes n’est pas terminée pour autant et des avancées significatives restent encore un défi à relever !

Il faut donc et sans cesse remettre l’ouvrage sur le métier. Certes, il y a eu des acquis mais le combat contre les violences faites aux femmes et le respect de leurs droits tant dans leurs lieux de travail, que dans les associations, leurs foyers où elles s’expriment et évoluent, est toujours d’actualité.

Les mentalités n’évoluent pas toujours au même rythme que les changements socio-économiques dans nos sociétés : les femmes investissent tous les secteurs de travail de notre pays, même dans les corps de la fonction publique jusqu’à récemment chasse gardée des hommes (Gendarmerie, Police, Douanes, administration territoriale, etc.) et y occupent de plus en plus des postes de responsabilité.

Mais des mentalités macho-féodales continuent de prospérer et induisent des comportements de violences psychologiques et physiques qui perdurent. Ceci montre que le combat est toujours actuel et la chronique est défrayée dans notre pays par ce cas de viol présumé dont les droits de la plaignante sont écrasés par une opinion machiste dominante, qui n’a aucune considération pour sa bonne foi, le droit de toute femme de saisir la justice si elle estime être victime d’une atteinte à son intégrité physique.

Cette histoire malheureusement a dégénéré et a abouti à des violences dans les rues et des scènes de vandalisme inouï (saccages de stations-services, de supermarchés, de banques, pillages, vols, attaques d’organes de presse et de maisons privées, incendie de véhicules de privés, etc.) qu’il faut dénoncer et condamner. Mais il nous faut également déplorer les morts de jeunes, nous incliner devant leur mémoire et présenter nos condoléances aux familles meurtries.

Les femmes de la CDS doivent se tenir auprès de toutes les présumées victimes de violences pour que justice soit faite et jouer un rôle de catalyseur et de sentinelle pour que la lutte pour le respect des droits des femmes de manière générale se poursuive et fasse remporter à celles-ci des victoires décisives.

Vive la journée du 8 Mars et en avant pour de nouvelles conquêtes !