Fatou Blondin : « Un Etat ne recrute pas des nervis »

Pour Fatou Ndiaye Blondin Diop, si on est une démocratie, il faut qu’il y ait une opposition. Mais quand le président promet de réduire cette opposition à sa plus simple expression, c’est la chienlit qui reste. « Il faut ramener les lettres de noblesse d’un Etat. Un Etat ne recrute pas des nervis pour accompagner la police et aller mater des manifestants. C’est indigne. Un Etat ne brise pas son opposition pour la faire disparaître. Un Etat ne se donne pas pour ambition de dire qu’il n’y a que sa voix qui compte et que les autres ne comptent pas », déplore l’invité du Jury du Dimanche.