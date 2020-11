Céline Dion condamnée à payer des millions de dollars à…

La justice californienne a enfin tranché dans cette fameuse affaire impliquant Celine Dion et qui court depuis plusieurs mois. La justice a finalement tranché en faveur de l’ancienne agence de la star. La diva est condamnée à payer plusieurs millions de dollars.

L’agence aurait intenté d’après les médias locaux, un procès contre elle depuis 2019, la star internationale, Celine Dion est accusée de commissions impayées sur un contrat estimé à plus de 500 millions d’euros et datant de 2017 pour ses spectacles à Las Vegas et dans le monde sur la période 2017-2026.

Rob Prinz réclamerait entre 11 et 13 millions de dollars. Un salaire étalé sur 10 ans, qui aurait été validé par Céline Dion avec son ancien agent par email, mais aussi par contrat et par accord oral avec la diva et René Angelil, lorsque ce dernier était encore en vie.

Céline Dion se dit trahie par ses anciens agents. “Quand René était en vie, il s’occupait de mes affaires et il était toujours juste envers les gens avec qui nous travaillions. Et il m’a appris à faire pareil. Parce qu’il n’était pas là pour me défendre lors de cette audience, j’ai l’impression que Mr Prinz et ICM ont profité de moi avec leurs exigences financières ainsi qu’en révélant des détails confidentiels sur mes contrats. Je me sens trahie” a avancé la star québécoise dans un communiqué publié par le site américain «Deadline».