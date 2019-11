CENOZO Afrique de l’Ouest: Le journaliste sénégalais Amadou Tidiane Sy hérite de la vice-présidence

La cellule Norbert Zongo pour le journalisme d’investigation en Afrique de l’Ouest (CENOZO), a un nouveau vice- président. Il s’agit du brillant journaliste sénégalais Amadou Tidiane Sy directeur de l’école de journalisme EJICOM (École Supérieure de Journalisme des métiers de l’Internet et de la Communication). C’est lors de l’assemblée générale de la cellule qui se tient actuellement à Accra (Ghana), qu’il a été choisi à l’unanimité. Retour sur le parcours d’un homme de média qui est devenu un modèle pour le monde du journalisme en Afrique.

Le tout nouveau vice-président de la CENOZO, Amadou Tidiane Sy est diplômé du Centre d’études des sciences et techniques de l’information (CESTI- Université Cheikh Anta Diop de Dakar). Il jouit d’une solide et bonne réputation en Afrique et ailleurs. M. Tidiane Sy est le fondateur du site d’informations « Ouestafnews », brillant, sérieux, exigeant, sont ses traits de caractères que les professionnels de l’information dressent sur lui. Pour asseoir la crédibilité du métier du journalisme, il a appelé ses jeunes confrères de Cenozo et autres structures regroupant des journalistes d’investigations à parfaire leurs enquêtes jusqu’à les rendre « irréprochables ».

Et cela, allant de l’état de conception jusqu’à la publication du produit fini.

Le modèle d’un journalisme rigoureux et de qualité

« Rien n’est facile, mais rien n’est impossible, si nous travaillons bien, comme, nous devons le faire », a-t-il souligné, non sans appeler les membres de Cenozo à donner « un peu de leur temps » pour l’accomplissement de leur « mission commune ». « Nous ne pouvons pas tout changer en Afrique, mais chacun de nous, peut, à son niveau, faire une part de travail pour le bien commun », a ajouté le vice-président.

Amadou Tidiane Sy est également un ancien de l’Agence France Presse (AFP) et de la BBC entre autres. Il est aussi l’un des précurseurs d’AfricaCheck, une structure qui travaille à lutter contre les fake news (fausses informations) dans les publications africaines.

Confidentiel Afrique