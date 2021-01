CESE…Comment Idy-Kirikou-Seck est méchant

Le nouveau président du Conseil économique, social et environnemental (CESE) est un homme aigri et méchant. Idrissa Seck met la politique avant la patrie. Récemment nommé, il prive les employés estampillés pro Mimi du CESE de leurs salaires du mois de décembre selon nos informations. Les collaborateurs de l’ancienne présidente du Conseil économique, social et environnemental (CESE), Aminata Touré, ne savent plus alors sur quel pied danser depuis l’installation de Idrissa Seck à la tête de l’institution.

Mais pourquoi Idy privent-ils ces employés sénégalais, embauchés légalement, de leurs salaires ? Ce sont des pères et mères de familles…

Ces travailleurs sont au nombre de douze, dont les dix disposent de CDI et les deux ont des CDD. Notre source de signaler que tous les travailleurs du CESE ont déjà perçu leurs salaires sauf ces douze personnes.

« Ils ont viré à tous les travailleurs du CESE leurs salaires depuis le 29 décembre, mais nous autres proches de Mimi, n’avons pas reçu nos salaires de ce mois. Mais il faut aussi signaler que 5 sur les 12 n’avaient pas aussi reçu leurs salaires le mois passé. En prenant la décision de bloquer injustement le salaire des membres de l’Administration du CESE, Idrissa Seck foule au pied les décisions du Président Macky Sall qui avait pris une ordonnance, en avril dernier, pour interdire les licenciements et garantir des revenus aux travailleurs mis au chômage technique durant la pandémie de coronavirus », s’est désolée notre source,

Cette même source signale que « ces derniers qui subissent l’injustice sont en majeure partie membres de l’Apr et se sont toujours battus pour Macky ». Seulement ces proches de Mimi ne comptent pas se laisser immoler à l’autel d’un crime « d’être proches » de l’ancienne patronne du CESE. Ils comptent se battre surtout pour les travailleurs qui ont des CDI Parce que manifestement, Idy Seck viole impunément les lois de ce pays. Bon comme il est « Mbuuru et sow », il pense qu’il peut faire tout ce qu’il veut dans ce pays.