Cet enfant de 12 ans retrouvé mort…une balle dans la tête

La police d’Atlanta recherche activement la ou les personnes responsables du meurtre d’un petit garçon de 12 ans, retrouvé sans vie la semaine dernière.

5000 dollars de récompense contre toute information menant à l’arrestation d’un suspect. Mercredi dernier, le jeune David Mack, âgé de 12 ans, a été retrouvé mort à Atlanta, derrière une maison. L’autopsie a révélé qu’il avait été tué par balles mais personne ne sait qui s’en est ainsi pris à lui. C’est pour tenter de faire enfin avancer l’enquête que les autorités ont promis cette somme.

Lorsque l’enfant a été découvert, «il n’était pas alerte, il n’était pas conscient et ne respirait plus, il a été confirmé mort», a expliqué la police dans un communiqué. Le collégien avait été signalé disparu le 9 février dernier par sa grand-mère Glenda. Cette dernière a expliqué à la police qu’il n’était pas rentré chez eux. Elle a raconté à 11Alive la dernière conversation qu’elle a eu avec lui : «Il m’a dit, « je t’aime » et j’ai dit « je t’aime aussi », et ce sont les derniers mots que nous avons échangés».

« David nous a été enlevé trop tôt »

La grand-mère a indiqué que son petit-fils avait prévu d’aller chez un ami pour jouer au foot. Mais l’enfant aurait dit à cet ami qu’il ne pouvait pas venir et qu’il allait ailleurs. Lorsque l’ami lui a demandé s’il pouvait venir avec lui, «quelqu’un lui aurait dit de dire non».

L’émotion est grande après la mort de l’enfant. «David nous a été enlevé trop tôt mais nous avons une vie de souvenirs de lui faisant des farces, cherchant toujours à rire à nous faire sourire», peut-on lire sur la page de collecte de dons ouverte par la famille pour aider payer ses funérailles. «Il avait toujours voulu travailler dans les technologies et jouer au football. David aimait YouTube comme la majorité des jeunes enfants. Il avait une vie pleine de rêves et d’aspirations», est-il encore écrit.