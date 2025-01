Cet homme de Macky «résiste»…il fait peur dans le Pastef

Depuis l’arrivée du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) au pouvoir, les hommes de Macky Sall se terrent. Ils sont de plus en plus rares à prendre la défense de l’ancien président de la République et de son bilan. Certains veulent sûrement se faire oublier dans la traque des présumés «délinquants financiers» et «criminels». Mais un ancien ministre et nouvel opposant a décidé de briser les habitudes. Il ne manque plus un seul moment de critiquer le régime en place.

En tant que ministre, il faisait beaucoup d’erreurs. Nombreuses étaient les voix qui se levaient pour demander son éjection. Mais Macky Sall semblait tenir en lui. Il l’a gardé malgré toutes les polémiques. Cet homme n’est autre que Pape Malick Ndour, ancien ministre de la Jeunesse, de l’Entrepreneuriat et de l’Emploi du Sénégal et actuel président du Conseil départemental de Guinguinéo. Depuis la perte du pouvoir, il fait partie des rares membres de l’Alliance pour la République (APR) qui osent défier la machine de Pastef.

Pape Malick Ndour ne rate jamais le moyen de trouver la petite bête dans la gestion du duo Bassirou Diomaye Faye-Ousmane Sonko. A travers une publication sur sa page Facebook, il a exprimé son inquiétude concernant la gestion de la dette publique par le nouveau régime. L’ancien ministre critique la stratégie actuelle du gouvernement qui est de contracter davantage de dettes pour rembourser les dettes existantes. Une publication qui est largement partagée sur la toile et dans les médias.

«Vous manquez de marge budgétaire ? Cela fait dix ans que vous promettez d’élargir le champ budgétaire en vous attaquant aux exonérations fiscales. Je n’ai jamais été d’accord avec cette idée, mais puisque vous persistez à la proposer dans votre loi de finances, c’est simple à mettre en place : accélérez la réforme des codes des impôts et des douanes, sans oublier celle des investissements», a écrit Pape Malick Ndour sur sa page Facebook.

L’ancien ministre de rajouter : «La dette est un problème ? Jusqu’à présent, vous n’avez fait qu’aggraver la situation. Votre remède, «Plus de dettes pour faire face à la dette», ne peut pas être la solution. Si la dette vous pose vraiment problème, restructurez-la. Utilisez vos «compétences», votre « intégrité », votre « crédibilité » et la confiance du peuple pour convaincre les créanciers du Sénégal à trouver les moyens d’alléger la charge annuelle de la dette. Cela ne devrait pas être insurmontable et vous donnera plus de marge dans vos lois de finances».

Dans le «Gatsa gatsa d’idée», ce n’est pas la première fois que cet allié de Macky Sall critique les décisions du nouveau régime. Il est loin des peureux qui entourent Macky. «Pape Malick Ndour apparaît, de plus en plus, comme le contradicteur principal du régime sur les questions économiques», écrit Le Soleil. Et les confrères n’ont pas tort. Il est aujourd’hui devenu une voix discordante qui fait certains dégâts dans le Pastef. Rares sont les patriotes capables de suivre le rythme de ses critiques. Certains sont obligés d’attaquer la personne et non les idées qu’il défend.

«Je suis d’accord avec la reddition des comptes mais cessez de propager une vision sombre et désastreuse de nos hommes d’affaires. Libérez ainsi les énergies créatrices nécessaires pour relancer notre économie et bâtir un avenir prospère. C’est à cela que l’État doit se consacrer pour atténuer la morosité économique et redonner confiance à la nation », avait lancé Pape Malick Ndour sur la page Facebook.

Ce nouveau Pape Malick Ndour est un opposant à problèmes pour le Pastef. Il touche les patriotes là où ils s’expriment. C’est-à-dire les débats d’idées. Certains partisans de Ousmane Sonko sont incapables de défendre leurs idées. Ils n’ont que la critique, l’insulte et les menaces. Des arguments qui sont très loin de la notion du «Jub Jubbal Jubbanti». Mais la politique c’est d’abord un combat d’idées et non l’animosité que certains veulent en faire.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn