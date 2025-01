Il attire deux enfants à son domicile avec des bonbons et les viole

Les faits se sont déroulés samedi après-midi à Vesoul, en Haute-Saône. Deux cousins, âgés de 7 et 9 ans, jouaient dans la cour de leur immeuble lorsqu’un voisin s’est approché d’eux.

L’homme, âgé de 63 ans, leur a proposé des bonbons et de l’argent. Les deux enfants ne se sont pas méfiés et ont accepté de monter chez lui. Une fois la porte refermée, le sexagénaire s’est déshabillé et a abusé sexuellement des deux petits garçons. Il leur aurait demandé de lui pratiquer une fellation.

Après avoir reçu des coups, le plus grand ne s’est pas laissé faire et a jeté une guitare sur son agresseur, avant de réussir à s’enfuir avec son cousin. Le plus jeune, âgé de 7 ans, est sorti nu de l’immeuble. Les enfants ont été recueillis par l’une des deux mères et conduits à l’hôpital pour passer des examens médicaux.

Le sexagénaire, déjà connu des services de police pour des faits similaires, a été interpellé par les forces de l’ordre. Placé en garde à vue, il a reconnu partiellement les faits.

Il était également inscrit au Fijais (Fichier judiciaire automatisé des auteurs d’infractions sexuelles ou violentes). Une information judiciaire a été ouverte pour des faits de viols, d’agressions sexuelles et de violences sur des mineurs de moins de 15 ans.

Source : F D