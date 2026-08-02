Cheikh Ahmadou Bamba : l’excellence aboutie (Par Dr Papa Abdoulaye Seck)

Cheikh Ahmadou Bamba : l’excellence aboutie (Par Dr Papa Abdoulaye Seck)

Quand les repères vacillent

et que les consciences hésitent,

je me tourne vers mon miroir.

Ce miroir porte un nom :

Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké.

Il nous enseigne

qu’une vie peut être entièrement consacrée à Dieu.

Il fit de la foi sa forteresse,

du savoir sa lumière,

du travail son langage,

de l’humilité sa grandeur.

L’exil ne le vainquit pas.

La souffrance ne le détourna pas.

La haine ne pénétra jamais son cœur.

À la violence, il répondit par la paix.

À l’injustice, par la patience.

À l’offense, par le pardon.

Sa victoire fut celle de l’esprit

sur la force,

de la sagesse

sur la puissance,

de l’amour

sur la vengeance.

Il nous enseigne

que l’excellence ne consiste pas à dominer les hommes,

mais à se dominer soi-même.

Que le travail ennoblit,

que le savoir libère,

que la foi éclaire,

et que le pardon élève.

Les siècles passent.

Les empires disparaissent.

Les hommes de Dieu demeurent.

Cheikh Ahmadou Bamba

n’est pas seulement une mémoire du Sénégal ;

il est une conscience pour l’Afrique,

une référence pour le monde,

un don de Dieu à l’humanité.

En magnifiant son héritage,

nous choisissons la dignité plutôt que la facilité,

l’excellence plutôt que la médiocrité,

la paix plutôt que la violence.

Que son exemple continue d’illuminer nos chemins.

Bon Magal à toutes et à tous.

Que Dieu bénisse le Sénégal

et fasse de notre Nation

une terre de foi, de travail, de justice et de paix.