Grand Magal de Touba : le Président Diomaye adresse ses vœux aux fidèles mourides

À l’occasion de la célébration du Grand Magal de Touba, le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye, a adressé un message de vœux à l’ensemble des fidèles mourides, leur souhaitant un excellent Magal en cette journée de recueillement et de communion spirituelle.

Le Chef de l’État a formulé des prières pour le Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, à qui il souhaite « longue vie et bonne santé », tout en implorant Dieu d’accorder au Sénégal « la paix, la stabilité et la prospérité ».

Concluant son message par la formule en wolof « Yal na Yàlla nangu suñu ñaan yi » (« Que Dieu exauce nos prières »), le Président de la République a réaffirmé son attachement aux valeurs de foi, de solidarité et d’unité qui caractérisent le Grand Magal de Touba.