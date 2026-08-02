26e anniversaire de l’ASSAMM : Ansoumana Dione dédie la célébration à Macky Sall

À l’occasion du 26e anniversaire de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), son président, Ansoumana Dione, a rendu hommage aux personnalités ayant accompagné son organisation depuis sa création. Il a également dédié cette célébration à l’ancien président Macky Sall, dont il soutient la candidature au poste de Secrétaire général des Nations Unies.

L’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM) célèbre, ce 1er août 2026, son 26e anniversaire. À cette occasion, son président, Ansoumana Dione, est revenu sur plus d’un quart de siècle d’engagement en faveur des personnes souffrant de maladies mentales au Sénégal.

Dans un communiqué, il affirme être « plus que jamais déterminé et engagé à servir le Sénégal à travers la prise en charge des malades mentaux », tout en rappelant le parcours de son organisation depuis sa création, le 1er août 2000.

Ansoumana Dione a également rendu hommage à plusieurs personnalités qui, selon lui, ont marqué l’histoire de l’ASSAMM. « Toutes mes pensées vont surtout à feu Maître Ibrahima Beye, ancien maire de Kaolack, à Maître Abdoulaye Wade et Macky Sall, ce dernier à qui nous dédions ce présent anniversaire pour une belle victoire à sa candidature au poste de Secrétaire général des Nations Unies », déclare-t-il.

Le président de l’ASSAMM estime que le soutien de l’ancien chef de l’État a contribué au développement de son organisation. « Grâce au soutien important du Président Macky Sall, nous avons réussi à concrétiser nos rêves d’apporter une assistance nécessaire à cette frange vulnérable de notre population », soutient-il.

Dans cette dynamique, Ansoumana Dione annonce son intention de défendre la candidature de l’ancien président sénégalais sur la scène internationale. « Je serai, s’il plaît à Dieu, à Genève, en Suisse, pour défendre les mérites du Président Macky Sall à occuper le poste stratégique et convoité de Secrétaire général des Nations Unies, pour un monde de paix, très stable, plus juste et respectueux des droits de l’homme », indique-t-il.

Selon lui, plusieurs réalisations de Macky Sall seront mises en avant lors d’une conférence internationale prévue le 15 août à Genève. « Ses nombreuses réalisations en faveur des personnes en situation de handicap, des malades mentaux, mais aussi les bourses familiales ainsi que l’accès à l’eau potable et à l’électricité dans les zones les plus reculées seront exposées à cette grande conférence internationale », affirme-t-il.

Ansoumana Dione lance un appel à l’ancien président de la République. « Compte tenu des enjeux de ce grand rendez-vous pour le leadership africain incarné par le Président Macky Sall, je l’invite à bien vouloir me rappeler pour plus d’informations », conclut-il.