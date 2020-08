Cheikh Ndiaye : « Birahim Seck du forum civil n’a rien compris »

Birahim Seck n’a pas compris, il n’y aura ni victoire, ni échec dans la lutte contre la COVID 19. Que des leçons et de la résilience !

Mon cher Birahim Seck , tu peux être contre contre le Président Macky Sall et l’assumer comme tu le fais bien en fermant volontairement les yeux sur l’évidence ou en lançant quotidiemment des projectiles sur son régime. Cela ne nous gêne point , société civile ou société politique , on est en démocratie ! Tu peux même te substituer aux opposants et engager le forum civil dans tes positions personnelles, qui souffrent le plus souvent d’une légèreté déconcertante et un parti pris indigne de la posture d’une société civile. .

En déclarant que de 98% des citoyens ont respecté les gestes barrières contre la Covid, il faut être un champion de l’exagération pour inventer de tels chiffres et vouloir les faire consommer à nos compatriotes ! Le non respect des mesures barrières était réel et partout décrié, au point que la plupart des leaders d’opinion ont fait des sorties médiatiques pour sensibiliser davantage nos concitoyens.Tu en rajoutes pour dire que l’État devait subventionner les masques;

l’Etat a fait plus que subventionner, il a produit 10 millions de masques contre la Covid et les a distribués gratuitement. Mieux , il a payé les factures d’eau pour près de 700 000 ménages ( 3 milliards de F CFA payés) et les factures d’électricité pour près d’1 million de ménages ( 16 milliards de FCfa mobilisés) de la tranche sociale et a soutenu 8 millions de sénégalais dans le cadre de l’aide alimentaire distribuée à 1 million de ménages pour plus de 6o milliards de francs.

Ce qui est déplorable, c’est votre silence coupable sur toutes ces bonnes choses et d’autres encore mises en œuvre dans le cadre du plan de résilience économique et sociale( PRES) qui touche tous les secteurs économiques. Les transporteurs, le secteur touristique, les entreprises, les daaras, les écoles privées , le secteur privé, la culture, la presse, le secteur artisanal et la diaspora, bref aucun secteur n’est épargné par le fonds Force Covid 19 de 1000 milliards mis en place par le Président de la République.

Enfin, la nature du combat contre la Covid 19 ne s’apprécie guerre en termes de victoire ou de défaite , il s’agit d’une épreuve à l’issue de laquelle, nous devrons tirer les leçons à tous les niveaux et être normalement plus résilients. C’est cela, le combat que Son Excellence le Président Macky Sall mène et le peuple avec. Toute tentative de déformation de la réalité à d’autres fins, n’est que peine perdue !

Cheikh NDIAYE

Responsable Politique Apr Grand Yoff