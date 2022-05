Cheikh Ndiaye de Benno : « il nous faut des députés de qualité »

Benno bokk yaakaar ou l’enjeu d’une liste de qualité pour les élections législatives.

S’il y a une coalition, un parti ou un mouvement qui doit travailler à concevoir une liste de députés de qualité, c’est bien la coalition Benno Bokk Yaakaar. IL est vrai que la question des profils a toujours été une réelle problématique depuis la 12e législature. La majorité de nos députés ont été en dehors des grands débats, dépassés qu’ils sont par le niveau des questions et parfois même, et c’est cela le plus regrettable, par les attitudes à avoir en tant que député de la majorité et surtout en contexte. On en a vu de tous les types de député et le spectacle auquel on assiste, ne réjouit personne.

Le contexte pré élections territoriales et celui en cours en direction des législatives avec tout ce qui se passe entre le pouvoir et l’opposition et l’après législatives, en direction de la Présidentielle de 2024, est suffisamment chargé pour que Bby reconduise les mêmes erreurs de choix. Il faut pour cette 14e législature non seulement des députés qui savent se battre avec la force des arguments mais aussi et surtout qui ont des compétences dans des domaines et un niveau de culture générale assez élevé en dehors de l’ancrage sociologique et politique.

Il nous faut des députés qui forgent le respect, avec une envergure morale et intellectuelle pour faire face aux grandes questions politiques et de développement qui vont structurer toute cette période. Des députés qui sauront accompagner le pouvoir avec ce nouveau Sénégal qui se construit dans tous les domaines avec SEM Macky SALL.

Gagner, oui mais être bien présent à l’assemblée nationale avec des députés aptes à répondre et à relever tous les défis, est le véritable enjeu des législatives pour Benno bokk Yaakar.

Cheikh Ndiaye Responsable politique Apr grand yoff

Conseiller Municipal Benno