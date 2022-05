Le parti Rénovateur exige la libération de son président

Nous dénonçons l’arrestation arbitraire de Mame Birane Mbengue, Président du Parti Rénovateur Progressiste PRP/Yeesal et, par ailleurs coordonnateur du collectif des jeunes de TANK (Yoff – Ngor – Ouakam).

Pour avoir dénoncé l’attribution arbitraire de terrains de 200m2 aux footballeurs champion d’Afrique, le Président Mame Birane Mbengue a été inculpé, arrêté et accusé de participation à la manifestation interdite de saccages de biens appartenant à l’état et d’avoir provoqué directement l’attroupement du vendredi 25 févier à Ngor, par discours proféré publiquement lors d’un point de presse tenu pour dénoncer la façon dont ces terrains ont été attribués par le Président de la République.

Il a contesté les faits devant le doyen des juges, malgré tout, il a été placé sous mandat de dépôt depuis le 02 mars. Apres 2 mois de détention arbitraire, nous demandons qu’il soit entendu par le juge et libère car il est innocent et n’est ni de près ou de loin implique a cette manifestation spontanée des jeunes Ngorois.

Avec tous ces faits qui lui ont été reprochés, il devrait normalement comparaitre devant en flagrant délit mais pas à la chambre correctionnelle devant le juge du 1er cabinet.

Par-là, nous pensons qu’il y a une réelle volonté politique d’accuser le Président Mbengue pour une manifestation et des saccages auxquels il n’est pas impliqué. D’autant plus que les présumés manifestations avec l’intention qu’il est en détention et qui ont tous nié les faits, ne l’ont jamais vu ou connu avant. Donc, il est impossible qu’il les incite à manifester.

Le Président Mbengue est un jeune politicien, pertinent, ambitieux et soucieux du devenir du Sénégal et de sa jeunesse, c’est pour cela que nous ne ménageons aucun effort pour sa liberté et son retour parmi nous en bonne santé physique et mentale, pour la participation aux élections législatives à venir.

Ainsi le Parti Rénovateur plaide et réclame la libération de son Président de notre camarade de Parti Ndongo Seck ainsi que tous les jeunes innocents accusés à tort.