La rupture ! Cheikh Ndiaye tire sur Macky Sall et la Première Dame

Je suis avec le Président Macky Sall depuis 2008 et par conviction, et il le sait.

Je soutenu le président Macky Sall avec un engagement et une détermination, qu’aucun militant ne fera plus jamais.

Je le soutiens encore, puisque le projet n’était subordonné à aucun objectif autre que, celui de bâtir ce pays et de redonner espoir aux jeunes, aux femmes et au monde rural, les trois axes du Yoonu Yokkutte, notre programme originel. Je le soutiens encore parce que son bilan est à tout point, positif.

Le pays est sur le point de régler les bases de son développement par les accès universels, accès à la santé, accès à l’eau, accès à l’électricité, accès à l’éducation de qualité, accès aux infrastructures culturelles et sportives. Mieux, le pays se développe et les différents secteurs sont concernés, même si le degré d’expansion n’est pas identique. Du travail reste cependant à faire, malgré les avancées considérables.

Je soutiendrai le président Macky Sall parce que les perspectives sont bonnes avec le PAP II 2a et les fortes réalisations en cours notamment, dans les domaines de la santé, de l’emploi, des infrastructures, du sport de l’éducation et les innovations majeures dans l’enseignement supérieur, entre autres.

J’ai aussi toujours soutenu le président Macky Sall en lui disant la vérité et en lui prodiguant les bons conseils. Il m’a aussi toujours écouté en répondant à mes interrogations.

Mais l’homme fait preuve d’une injustice qui me surprend et ce fait observé pendant une décennie, finit par être une vérité.

Dans ses choix, transparaît une rupture d’égalité dans le traitement et le management des ressources humaines souffre d’une iniquité manifeste.

Ce n’est pas l’opposition qui est forte, Excellence Macky Sall ! Votre bilan à lui seul, écrase toutes les ambitions individuelles et collectives des politiciens de l’autre, mais ce sont vos militants et responsables qui baissent les bras chaque jour, se démobilisent et grossissent les rangs de l’opposition avec une soif de vengeance inouïe.

C’est tellement vrai que ceux-là qui nous attaquent aujourd’hui, étaient avec nous la veille. Comment en est-on arrivé là ?

Beaucoup de facteurs que je me garderai d’évoquer dans ce papier mais quelques-uns sont réels.

Un entourage qui ne facilite pas les choses, qui passe son temps à détruire des Mondes (carrières), plutôt que d’en construire pour reprendre le mot de P. COELHO, est pointé du doigt sous le regard coupable de la première Dame.

Votre orientation autour d’une gouvernance large avec toutes les forces vives de la nation, limite naturellement l’attention et la place que vous devez accorder à vos hommes, les soldats républicains qui sont à l’origine de l’objet en question.

Reconquérir le cœur de vos militants et responsables qui se sentent utilisés et jetés à la poubelle, est encore possible.

Ils sont nombreux et sont partout.

Rectifier, Oui, Excellence, Macky Sall, il le faut !

Plus de justice, d’égalité et d’équité, c’est possible !

Il n’y a que pour ces valeurs communes, que je me bats.

J’espère que je serai écouté et compris et que personne ne cherchera à me briser.

Tel un roseau, je plie mais je ne romps jamais.

Cheikh NDIAYE

Responsable politique Apr grand yoff Conseiller Municipal