Cheikh Ndiaye à Sonko et Y en a marre : « le trafic de passeports ne s’invente pas »

A Y’en a marre et aux opposants comme Sonko qui pactisent avec le vice, on n’invente pas des faits de trafic de passeports, quand même !

Avant même que cette affaire pendante devant la justice, et qui éclabousse l’assemblée nationale puisque deux des leurs sont suspects, ne connaisse son épilogue, que des irresponsables crient encore au complot. Au moment où les éléments de l’enquête alimentent les chocs gras de la presse et que le peuple , encore surpris de ses activistes et opposante qui vivent les vices et travers qu’ils dénoncent, ces Y’en à marristes et opposants comme Sonko qui ont perdu le gouvernail , tentent encore de trouver un bon rage, pour de continuer de manipuler le peuple et sortir des trappes de la honte.

Après les manipulations politiciennes nées de la caisse d’avance, après le feuilleton Adji Sarr – Sonko où la plus grande affaire de mœurs qui implique un candidat à la présidentielle de 2019, voilà que nos activistes parmi les plus critiques, les plus radicaux, les plus indisciplinés et irrespectueux, qui agonisant d’injures leurs pères devant les plateaux de télévision, sont impliqués dans des affaires de trafic de passeports, d’escroquerie et d’actes qui a terni ce qui restait de leur image.

Quelle honte !

Mais pour moi , point de surprise puisque leurs positions publiques le jour, ne correspondaient jamais à leurs pratiques, le soir ou la nuit.

Ils peuvent être innocents , soit , mais c’est à la justice d’en décider, et a la justice, seule, qu’elle soit bien appréciée ou mal.

On peut aussi être solidaire d’eux, pour des raisons purement humanistes mais, on ne peut ni les innocenter, ni chercher des subterfuges pour cacher le mal qu’ils ont fait à tous ceux qui croyaient en eux et qui pensaient qu’ils se battaient pour une cause juste, celle de défendre le bien et vivre les valeurs.

A ces opposants comme Sonko qui aspirent à gouverner ce pays, c’est une attitude d’ une irresponsabilité notoire, anti patriotique et anti républicaine, qu’ils viennent de poser, et que le peuple doit retenir, comme une faute grave qui mérite sanction.

Au peuple sénégalais averti , suivez bien ce qui se passe de ceux qui veulent vous gouverner et ne vous laisser pas abuser par des marchands de sable, opposants assoiffés de pouvoir et pleins de vices.

Cheikh NDIAYE

Responsable politique Apr grand yoff

Conseiller Municipal