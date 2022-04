Cheikh Ndiaye révèle le complot de l’opposition contre…Macky

L’opposition a voulu miner la réélection du Président Macky Sal dès 2019 par la fausse question du 3e mandat, mais sa posture et ses réalisations ont réduit à néant un tel débat.

Aussitôt réélu et brillament d’ailleurs par la majorité des sénégalais grâce à un bilan économique et social à tout point de vue très satisfaisant pour ne pas dire excellent ,que l’opposition a vite fait d’ourdir un plan machiavélique axé sur la fausse question du 3e mandat. Partout , à longueur de journée et à travers les médias et les réseaux sociaux , celle-ci fait les choux gras de la presse, chacun avec sa position, ses arguments et ses intentions qu’il attribue à tort ou à raison au Président de la République.

Le pays a , il faut le dire , été pris en otage par cette question et pourtant le Président venait à peine d’être réélu avec plus de 58 % et qu’il avait cinq autres années importantes pour être au service exclusif du peuple.

Pourquoi alors installer cette question , si ce n’est que pour des preoccupations politiciennes destinées au repositionnemeant d’opposants qui venaient d’être battus à plate couture !

En fait , ces derniers voulaient s’assurer que le boulevard qui mène au palais était vide et qu’ils pouvaient mesurer des à présent leurs chances. Quoi de plus normal dans une démocratie ! Mais quoique acceptable comme posture, fallait_il attendre 2024 et pas plus tôt.?

Ainsi doit-il être dans un système démocratique aussi éprouvé comme le notre et qui garantit l’expression et l’alternance démocratiques.

La posture et les arguments du président Macky Sall quoique jugés insuffisants pour ceux qui ne sont intéressés que par l’élection et le fauteuil Présidentiel, ne lui firent en aucun cas changer de position : << ce n’est pas le moment d’en parler puisque je viens d’être réélu et j’ai des charges importantes à assumer pendant cinq ans >> et plus tard à la question d’un journaliste formulée par oui ou non , le Président répondit comme pour la première : << ni oui, ni non . >> .

A l’analyse, cette question n’était point sa préoccupation et que pour lui et eu égard au respect pour le peuple, il était hors de question à la place de stratégies et d’actions hardies pour la prise en charge des préoccupations du peuple, qu’il se laisse divertir par cette fausse question qui n’est la préoccupation que d’une certaine opposition

Joignant l’acte à la parole, le Président se mit au travail dès sa réélection en février 2019 et revisa le PAP II pour une action publique plus efficace et plus efficiente. Beaucoup d’actions, de mesures et de réformes furent mis en œuvre dans tous les domaines et les résultats ne se firent pas attendre Pendant ce temps , le débat sur le 3e mandat suit son cours mais le gouvernement resta concentré sur sa mission .

Mais voilà bientôt deux ans , à la faveur de réalisations dans les domaines de la santé avec les nouveaux hôpitaux construits , le démarrage du TER pour le bonheur des populations en général et particulièrement de la banlieue, de la reprise des chantiers de la VDN , de la mise en circulation des ponts de Marsassoum , de Foundiougne , l’un des plus pittoresques de la région africaine et de son port , compte non tenu des autoponts qui ont considérablement changé la face de la capitale , Dakar , sans parler à côté de Dakar arena temple du basket en Afrique.

le stade Abdoulaye Wade inauguré récemment et qui a valu au Sénégal, sa qualification au mondial qui aura lieu au Qatar après avoir brillamment gagne sa première coupe d’Afrique des nations de son histoire.

Événement qui coincida avec l’élection du Président Macky Sall à la tête de l’union africaine . Au même moment , dans le domaine de l’éducation, l’enseignement des langues nationales , préoccupation majeure des états généraux de 1981, connaît une réalité concrète avec le programme RELIT récemment adopté et qui remplace LPT; c’est à ce moment même que la question relative aux salaires des enseignants tant redoutée par les régimes précédents, à connu avec SEM Macky SALL , une des plus grandes avancées dans ce domaine.

Le corps enseignant dans sa globalité à connu par ses accords , la correction d’une injustice historique reconnue et saluée par tous les acteurs de l’école.

Toutes ces réalisations, entre autres , de 2019 à 2022 , ont réduit à néant ce qui devait , si les plans politiciens avaient réussi, empêché ou réduit à néant toutes ces réalisations. Mais avec un Président serein et un gouvernement d’attaque, le satisfecit des populations pour tout ce qui est entrain d’être fait et réalisé, à renvoyé aux calendes grecques, tout ce débat sur le 3e mandat ourdi par des opoosants pressés et assoiffés de pouvoir

Avec celles en cours à Dakar comme le BRT qui est dans sa phase active , l’autopont de Camberene , la reprise du chemin de fer , la poursuite du TER jusqu’à l’AIBD , la reconstruction des stades LSS , demba Diop et Iba Mar , l’extension de la route Fatick_ foundiougne entre autres infrastructures, le débat serein à repris le dessus sur celui créé et vicié.

Et revenant auréolés de la coupe d’Afrique des nations par la victoire historique des lions, l’invitation du Président Macky Sall à toute la classe politique à cet accueil populaire et historique , le Président venait encore une fois de donner une leçon par l’acte à tous ceux qui pensent que la politique est une question de vie ou mort ; elle est plus noble et plus haute que cette posture. Ceux qui étaient dans une logique de guerre ou de radicalisme prirent une douche froide et, ont depuis lors , mis un peu d’eau dans leur Bissap ou café.

Le Président Macky Sall a eu raison de tenir bon et de ne point céder et de tuer ce faux débat par le travail et par des actions concrètes de prise en charge de préoccupation des populations. Ce faisant, il a réussi majestueusement et par un géni politique propre aux << Grands Maîtres >>, de rétablir le débat sain et surtout de centrer le regard des populations sur l’essentiel et l’essentiel, c’est ce processus de développement enclenché et que les opposants aigris ne voudraient pas que le peuple voit.

Aujourd’hui, c’est le Sénégal qui gagne puisque toutes ces réalisations et.celles en cours ne sont que pour le bénéfice exclusif des sénégalais et peu importe celui qui sera là dans 5 ou 10 ans. L’essentiel est que l’on construise ce pays et pendant les 12 bonnes années qu’il dirige ce pays, le Sénégal est.devenu un Autre Pays, qui ne nourrit de complexe devant quel pays que ce soit et c’est cela qui justifie cette fierté nationale qui se développe intensément à la fois au niveau interne comme au niveau externe avec une diaspora encore plus fière.

Ce nouveau sentiment de fierté et d’appartenance à la patrie et qui est le fruit d’un changement.positif et perceptible dans tous les domaines, sous la direction éclairée de SEM Macky Sall , est naturellement au dessus de ces faux débats politiciens. Heureusement que le Sénégal a un Président attentionné, serein, réformateur et qui est totalement impassible à des débats inutiles.

Au peuple sénégalais de continuer à être vigilant et alerte et à rejeter toute forme de manipulation pour quel que intérêt individuel que ce soit et de ne considérer que le travail réalisé à son profit.

Cheikh Ndiaye

Responsable politique Apr Grand yoff

Conseiller Municipal