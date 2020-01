Le NI OUI-NI NON de Macky gagne du terrain

Le débat sur le 3ème mandat continue de défrayer la chronique avec le « NI OUI-NI NON » du président Macky lors de son grand entretien avec la presse le 31 décembre. La réponse floue du président commence à gagner du terrain et fait des adeptes. Pour l’avocat-politicien, Me El Hadj estime que « Macky Sall a raison de ne plus répondre aux questions sur le mandat ».

Interpelé aussi sur le NI OUI-NI NON de son mentor, le diplomate Mamadou Karass Kane, militant de l’Apr, est d’avis que quand un président s’exprime ainsi, cela veut dire que le futur appartient à Dieu, seul qui détermine l’avenir »,