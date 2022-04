Diop Decroix consterné par le vote de la loi sur le nombre de députés

Absent de l’hémicycle, Diop Decroix regrette le vote de la loi sur le nombre de députés

L’honorable Député Mamadou Diop Decroix est très remonté. Et pour cause, il n’a pas apprécié la tournure de la dernière séance plénière de l’assemblée nationale relative à l’augmentation du nombre de députés.

Sur sa page Facebook, Decroix a donné sa version :

» Des contraintes de santé m’ont empêché de prendre part, comme je l’aurai voulu, à la séance plénière de l’Assemblée consacrée à la question de l’augmentation ou pas des députés au Sénégal.

J’ai été consterné d’apprendre qu’une curieuse rupture du consensus sur l’augmentation des députés a entraîné la majorité à proposer un amendement de son propre projet pour diminuer le nombre de députés de la liste proportionnelle. Nous voici donc devant un grave recul démocratique. Tout le monde sait en effet que la vitalité de l’assemblée, si on peut parler de vitalité, était entretenue pour l’essentiel par les députés de l’opposition qui sont, du fait du mode de scrutin, toujours très minoritaires dans l’hémicycle.

C’est d’ailleurs ce mode de scrutin qui fait que Bennoo, en 2017, avec moins de 50% des voix a obtenu 75% des députés grâce à la règle du raw gàddu. Avec le vote de la réduction du nombre des députés de la liste proportionnelle, l’opposition, quelle qu’elle soit, pourra être fortement sous représentée. Et le monolithisme dans cette hypothèse sera encore plus prégnant dans l’institution et le débat démocratique sera gravement affecté. Si j’étais présent, j’aurais pris la défense du consensus qui était qu’on ne pouvait corriger une injustice par une injustice. En termes clairs, admettre que le nouveau département de Keur Massar doit aussi avoir ses députés c’est implicitement ou explicitement admettre que le nombre de députés doit augmenter.

Admettre le fait que Thiès et Mbour qui ont chacun une population trois fois plus nombreuse que des départements qui ont le même nombre de députés n’est pas équitable, c’est admettre implicitement ou explicitement que le nombre de députés doit augmenter. Sans compter les départements comme Kédougou, Bounkiling, Médina Yero Foula et Bakel dont le croît démographique entraîne ipso facto, selon la loi, le passage de leur nombre de députés de 1 à 2.

Ce sont ces évidences qui ont entraîné le consensus entre acteurs politiques et société civile sur le principe d’augmenter le nombre de députés avec la clause essentielle que cette augmentation ne puisse en aucun cas entraîner des surcoûts budgétaires sur l’assemblée.

La rupture du consensus dans des conditions qui restent à expliciter a ainsi ouvert la voie à la Majorité de Bennoo pour affaiblir la liste proportionnelle et compromettre le pluralisme et le débat démocratique à l’Assemblée.

Tout cela est bien dommage. Reporter l’examen du projet aurait pu permettre sans doute de s’accorder.

En conclusion, les vrais débats arrivés à maturité au parlement devraient plutôt porter sur les termes de référence d’une assemblée qui soit réellement au service des préoccupations du peuple et non inféodée au pouvoir exécutif« .

Mamadou Diop Decroix