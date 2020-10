Cheikh Ndiaye tire sur Sonko : « Depuis qu’il a goûté aux honneurs du palais, il est dans les nuages »

Il était incohérent, on le savait déjà. Quand il a déclaré que les anciens présidents sénégalais méritaient d’être fusillés, il s’est vite aperçu de sa bourde et est plus tard revenu sur ses propos en allant même voir Wade pour un soutien électoral.

Quand il a évoqué le titre foncier 1451/ R en tentant de mouiller Mamour Diallo, tout le monde croyait qu’il n’avait aucun intérêt dans cette affaire. Mais à la surprise générale, ce fût le contraire, l’homme était mouillé et l’on s’aperçut que ce sont ses 12 % , soit 11 milliards ( butin de campagne en perspective ) en contrepartie, qui étaient finalement la raison fondamentale de son acharnement contre l’ancien directeur des domaines.

On se rappelle d’ailleurs, interrogé par le journaliste Pape Ale Niang , qu’il oublia volontairement le nom de son propre cabinet Atlas, créé pour la circonstance, en arguant d’une fatigue intellectuelle. Là aussi et pour ceux qui doutaient encore, les intellectuels et même la plupart des sénégalais, se rendirent compte du manque de sérieux de cet homme qui s’amuse avec leur intelligence. Pire, depuis qu’il est entré au palais et ait reçu les honneurs de la République à la faveur du dialogue national le 24 Mars dernier ,Sonko est dans les nuages et multiplie involontairement les bourdes, persuadé qu’il est déjà Président.

Il a été sans conteste perturbé, lui qui venait d’entrer au palais pour la première fois. Son large sourire, ses yeux grand ouverts et les gouttes de sueur au front , à sa sortie d’audience, cachaient mal son trac apparent. Il porta alors et depuis lors les habits d’un Président par défaut. Le fait de modeler ses sorties sur celles du Président de la République Macky Sall et de s’attaquer à ses camarades de l’opposition en poussant son outrecuidance jusqu’à affirmer que ces derniers s’opposent exclusivement à lui, est l’attestation la plus tangible des utopies pouvoiristes de Sonko , de son ego surdimensionné et de son arrogance sans limites.

Sa dernière sortie en Casamance montre à quel point cet homme est dangereux pour l’unité, la cohésion et la stabilité de ce pays que nous avons construit des siècles durant avec le sang et le sacrifice de nos glorieux ancêtres. Du Nord au Sud, de l’Est à l’Ouest, il n’est point question d’appel au séparatisme et rejet basés sur l’identité, ce pays est Un et chacun est chez soi partout. Le Sénégal est un titre foncier collectif dans lequel chacun a un lopin et Sonko mérite d’être sévèrement recadré par tous ceux pour qui le Sénégal compte et transcende les appartenances et les ambitions.

La dernière déclaration du Ministre Mansour Faye justifie tout ce que nous avons dit sur l’instabilité de cet homme dans ses convictions, il change et fait des virages politiques à 360 degrés . Il critiques et lance des boulets rouges sur le régime le jour et tente de négocier la nuit.

Quelle honte pour quelqu’un qui se disait propre, clean ! On le savait d’ailleurs déjà sale.

C’est vrai que, ce que la Foi fait sur l’homme est plus important que ce que l’homme en dit (Di wah né déma set amoul ndieurigne, boula ken fekk ngua salté rek)

Cheikh NDIAYE

Responsable politique Apr Grand yoff

Conseiller Municipal