Cheikh Oumar Anne : «L’école n’a rien à voir avec ces crises politiques»

Les manifestations survenues dans le cadre de l’affaire opposant Ousmane Sonko à Adji Sarr les 1er et 2 juin ayant impacté le déroulement normal des cours dans certains en­droits du pays, allant même jusqu’au saccage d’écoles et établissements, sont déplorables. C’est d’emblée ce qu’a souligné le ministre de l’Education nationale. «L’école n’a rien à voir avec ces crises politiques et l’Etat a pris toutes les dispositions pour que cela ne se répète plus», a rassuré Cheikh Oumar Anne. Il a fait cette déclaration en marge de la traditionnelle visite de centres pour l’examen du Cfee et du concours de l’Entrée en sixième sessions 2023.

A l’école Scat Urbam de l’Inspection de l’éducation et de la formation des Parcelles Assainies, le seul centre d’ailleurs qu’il a supervisé, 315 candidats dont 175 filles, soit un taux de 55, 6%, y composent. Un seul absent est enregistré. Pour l’administration des épreuves, tout le personnel enseignant a répondu présent d’après Papa Ndéné Ndiaye, chef dudit centre. Face à la presse, le ministre de l’Edu­cation nationale a indiqué que les évaluations se déroulent dans de bonnes conditions, rapporte Le Quotidien.

Cheikh Oumar Anne a aussi rappelé que sur l’ensemble du territoire national, en Gambie et en Guinée-Bissau, 297 mille 621 candidats sont inscrits dont 47 déficients visuels. Compte tenu de l’effectif des candidats, 1938 chefs de centre, 1938 adjoints au chef de centre, 23 808 surveillants au moins, à raison de 2 par salle, 9690 secrétaires, à raison de 5 par centre, sont mobilisés pour la phase d’administration des épreuves. 11 mille 904 salles de classe seront utilisées pour le déroulement pour les sessions 2023 du Cfee et de l’Entrée en sixième, a indiqué le ministre.