Cheikh Oumar Diagne : «Je n’ai aucun problème avec Ousmane Sonko»

Cheikh Oumar Diagne sort de son silence pour apporter des éclairages sur sa relation avec Ousmane Sonko et démentir ses détracteurs. Selon lui, il n’y a aucun problème entre lui et Ousmane Sonko, une personne qu’il respecte beaucoup et qui mérite la reconnaissance de tous de par son engagement.

« Je n’ai aucun problème avec Ousmane Sonko. D’ailleurs, les gens doivent savoir que j’ai connu le président Ousmane Sonko avant même le président Diomaye Faye », a fait savoir Cheikh Oumar Diagne.

L’ancien ministre conseiller ajoute : « Avec Ousmane Sonko, on parlait pendant des heures, juste pour dire que je le connais depuis longtemps. Quand il a été radié des Impôts et Domaines, lors de sa première conférence de presse dans un hôtel de la place, j’étais présent. Ce jour-là, il m’a demandé de prendre la parole alors que j’étais simplement venu pour le soutenir. Lorsque j’ai créé mon parti, j’ai invité un seul leader, Ousmane Sonko. Cela montre bien que je n’ai aucun problème avec lui. »

« C’est quelqu’un que je respecte et son engagement pour le pays n’est plus à démontrer. Il a subi beaucoup d’épreuves pour ce pays et tout le monde lui doit cette reconnaissance. Je ne comprends pas pourquoi certaines personnes cherchent à créer des problèmes là où il n’y en a pas », a-t-il clarifié.