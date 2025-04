Il agresse un handicapé et le détrousse de ses 50 euros (vidéo)

Dans le cadre de l’enquête sur l’agression d’un homme handicapé aux Pays-Bas, un appel à témoins a été lancé. Les faits se sont déroulés dans la Vierambachtstraat à Rotterdam.

Vers 18h20, un homme de 52 ans se trouvait immobile sur son scooter de mobilité, tenant un billet de 50 euros. Un individu est passé devant lui et s’est retourné immédiatement.

Le passant a sympathisé avec le quinquagénaire puis a tenté de lui arracher le billet des mains. Mais la victime tenait fermement son argent. Malheureusement, la seconde tentative de l’agresseur a réussi.

Le suspect mesure entre 1,70 et 1,75 mètre et est âgé de 20 à 25 ans. Il a un teint clair, une courte barbe noire et une moustache. Ce soir-là, il portait une veste noire trois-quarts, un pantalon noir, des chaussures grises, un chapeau noir et un sac à dos noir avec un imprimé blanc.

Gewetenloze dief rukt 50 eurobiljet uit hand van man in scootmobiel in Rotterdam Delfshaven. Wie is hij? pic.twitter.com/MJ8MBQNS61 — Bureau Rijnmond (@bureaurijnmond) April 4, 2025

Source : F D