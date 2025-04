Pression sur Ousmane Diagne…Pastef menace la justice indépendante

Certains membres du parti des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité (PASTEF) n’ont vraiment pas le sens des priorités. Pour ces partisans de Ousmane Sonko, ils sont le centre du «PROJET». Pensant être les seuls qui se sont battus pour cette rupture, ils veulent être au centre de toutes les décisions. Après avoir clamé hait et fort qu’ils voulaient une justice indépendante, les voilà qui veulent dicter au garde des Sceaux la conduite à suivre. Ce qui est un véritable danger pour un pays qui est sur la voie du souverainisme.

Le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, est sous le feu des critiques. Dans le Pastef, nombreux sont les partisans de Ousmane Sonko qui ne sont pas d’accord avec sa manière de faire. Ces pastéfiens ne cessent de réclamer une justice rapide et implacable. Ils veulent que Ousmane Diagne et ses services mettent en prison tous les dignitaires de l’ancien régime. Ces hommes et femmes sont sur le point de connaître les mêmes erreurs que leurs prédécesseurs. «Ceci est une exigence du peuple : dès demain, après le vote, les arrestations doivent commencer », lui avait lancé un député de Pastef lors du vote de la loi interprétative de l’amnistie.

«A part Mamina Daffé qui croupit en prison, les cerveaux se pavanent encore dans les salons de la condescendance. Les Sénégalais pensent que vous avez peur d’affronter les véritables questions pour lesquelles ils ont sanctionné le régime de Macky Sall», avait poursuivi le parlementaire. Même Aminata Touré, Haut représentant du président Diomaye Faye, s’est joint à ce concert de critiques. «Il faudrait peut-être accélérer la cadence. Renforcer en personnel le Pool judiciaire financier. Je considère que c’est un peu lent», a-t-elle declaré dans l’émission Objection.

Un autre membre de Pastef a même déjà fait le procès des hommes de Macky. Cette ancienne «prisonnière politique» indique aux Apéristes la conduite à tenir quand ils seront incarcérés. «Allez voir les jeunes anciens détenus de votre régime. Demandez-leur de devenir vos consultants pour vous apprendre à survivre en prison, car vous paierez pour tous vos actes», a lancé la députée Amy Dia. «Dehors, le peuple réclame la justice, les familles des victimes ont besoin de faire leur deuil, et tant d’injustices doivent être réparées», a-t-elle rajouté.

De l’autre côté, c’est le journal attitré de Pastef qui fait pression sur Ousmane Diagne et la justice. Le dernier discours du président Diomaye résonne comme une douche froide pour l’opposition. « Les Sénégalais ont le droit de réclamer la justice sur certains dossiers. Il y a des personnes épinglées par des rapports qui sont là et jusqu’à présent rien n’est fait. Maintenant, je peux comprendre que la Justice manque de ressources humaines parce que les dossiers sont nombreux au Pool Judiciaire Financier. Et nous travaillons à renforcer les moyens de cette chambre. Et il faut aussi que les gens comprennent que le temps de la Justice n’est pas le temps des hommes », a-t-il dit.

Il est légitime de rendre justice à ces jeunes morts lors des événements de 2021 à 2024. Tous les présumés délinquants financiers doivent être mis devant leur responsabilité. Mais ceci ne doit pas être une zone de non droit. Ce au point d’envoyer tous les hommes de Macky Sall sans preuves palpables. Une chasse à l’homme aveugle ne ferait que mettre le pays dans une très mauvaise situation. On ne peut pas envoyer des gens en prison uniquement en se basant sur des rapports. Des enquêtes doivent être menées. Et après toute personne coupable sera mis devant le fait accompli.

C’est dans cette mission que Ousmane Diagne est. Grand magistrat, il refuse de mettre les charrues avant les boeufs. Des enquêtes sont faîtes sous son magistère. Et elles donnent déjà des résultats. Le parquet financier a mis la main sur des dignitaires du défunt régime. Avec l’installation de la Haute Cour de Justice et l’abrogation de l’amnistie, Pastef saura qui sont les véritables responsables des nombreux morts. Mais les patriotes doivent se mettre dans leur tête qu’ils ne peuvent pas être policier, juge et partie.

L’expédition judiciaire que souhaite Pastef va installer le pays dans un véritable désordre. L’actuel ministre de la justice est agacé par les critiques. Même s’il ne le dit pas, cela affecte son travail. Le président ne peut pas avoir un ministre et prendre son contre-pied. Des personnes rongées par la colère ne doivent pas saborder le travail que le chef de l’État effectue pour réunir les sénégalais autour de l’essentiel.

Aliou Niakaar Ngom pour xibaaru.sn