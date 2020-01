Cheikh Oumar Hanne…victime d’une cabale médiatique

Pourquoi la personne de Cheikh Oumar HANN dérange ? Mythes et énigmes d’un fantassin à multiples calibres

Jamais dans l’histoire récente de notre pays, un homme politique n’a été si victime d’une cabale médiatique dithyrambique en la personne du ministre Cheikh Oumar HANN. Même si la démocratie exige la reddition des comptes, la bonne gouvernance et la transparence, le principe emporte l’assentiment des acteurs mais doit être encadré et régi par règles tacites et immuables. Sinon, la loi créerait plus de dégâts que de solutions prévues. Qu’en- est-il du rapport de l’OFNAC ? Le rapport n’est-il pas biaisé ? En voulait-t-on à un homme faussement accusé de détournement de deniers publics ? Pourquoi la personne de M. HANN suscite-t-elle autant de passions ? Voilà une série d’interrogations qui aideraient probablement à éclaircir de nombreuses zones d’ombres qui entourent la question.

Le passage de l’actuel MESRI à la tête du centre des œuvres universitaires de Dakar a suscité et continue de soulever moult polémiques. Et pourtant aucune enquête sérieuse n’a jusqu’ici épinglé le « supposé » accusé, monsieur Cheikh Oumar HANN. De quoi s’agit-il réellement ? D’un rapport produit par l’OFNAC et qui devrait subir en retour un contre rapport, une contre-expertise de l’accusé lui-même. Rien n’en était jusqu’ici. Démarche unilatérale et peu cathodique en la matière, selon les informations le présumé en question n’a jamais eu l’opportunité de se défendre et de laver son honneur sali, écorné et bafoué aux yeux de l’opinion.

Selon certains de ses contempteurs, l’actuel ministre ne dispose pas suffisamment d’épaules larges pour diriger le mammouth du département de l’Enseignement Supérieur. Une grosse aberration dans la mesure où, le principal concerné est un produit de l’université sénégalaise et un membre fondateur du SAES, le syndicat le plus représentatif au niveau de l’enseignement supérieur. Mieux l’actuel ministre a auparavant fourbi ses armes au niveau de l’Ecole Supérieure polytechnique de Dakar où il dispose de solides expériences tant académiques que managériales. Une prestigieuse école où est nichée les génies, cadres et surdoués devant prendre en charge les ressources pétrolières et gazières récemment découvertes dans notre pays.

On devrait plutôt jugé l’homme à l’aune de ses résultats et non sur des préjugés subjectifs qui altèrent une fois de plus notre probité morale. Derechef, il faut laisser la latitude au président de la République de choisir librement ses hommes devant siéger au gouvernement. Cette prérogative lui incombe à lui seul et à tout seul.

Pour rappel, un grand politologue français aimer à rappeler qu’un gouvernement répond à trois critères déterminants et fondamentaux que sont : ethniques, régionalistes et confessionnels.

J’en rajouterai pour dire que les critères de nomination d’un ministre de la République obéiraient à trois critères fondamentaux, d’abord sa compétence sera passée au peigne fin avant de bénéficier par la suite la confiance du Président de la République et enfin l’homme en question doit disposer d’une solide base politique qui vient corroborer, conforter et étayer sa légitimité.

Au regard des critères de compétences et de la confiance placée par le président de la République en sa personne, le ministre Cheikh Oumar HANN remplit largement les critères susmentionnés. Parlons-en de sa légitimité politique avec la mairie de Ndioum dont il dirige avec habileté et dextérité depuis 2014. Pour rappel, la ville de Ndioum est pour Podor ce qu’Ourrosogui est pour la ville de Matam, c’est-à-dire, un carrefour qui concentre en son sein les principales activités politiques et socio- économiques du « Dandémayo » avec une forte densité démographique sans précédent.

Aujourd’hui avec l’avènement du PUDC, PROMOVILLE et PUMA, le Fouta vit une nouvelle ère avec la modernité et le désenclavement. On note une Renaissance dans cette contrée du pays avec tous les efforts que ses ressortissants fournissent avec un transfert massif de devises rien que le rayonnement de leur terroir.

Nous sommes convaincus que la politique peut s’accompagner de l’éthique et de la morale, si et seulement les acteurs politiques prennent sur eux d’user d’armes conventionnelles pour bâtir une opposition responsable et républicaine. Le contraire ouvrirait une boîte de pandore sans précédent à la calomnie et la délation, et ceci détruirait toutes mœurs au grand bénéfice de l’anarchie.

Dr. El Hadji Cheikh Ibra FAYE