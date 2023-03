L’arrivée de Auchan , Carrefour, Casino, KFC, Décathlon et autres, montre à aisance qu’il y a un réel marché à pourvoir au Sénégal et dans la sous-région. Seule l’entreprise EDK a compris les enjeux et a investi dans un modèle économique basé sur la culture sénégalaise. Mais le gap est énorme. L’UNACOIS et la plupart des acteurs du secteur privé ont longtemps préféré le soft commerce à l’industrialisation à l’image de SEDIMA, SENICO etc.