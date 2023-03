Un colonel de l’armée demande à Yewwi de ne pas saboter la fête du 04 avril

Non à la profanation du 4 avril…(Par Mamath El Hadj Seynabou Thiam)

Il y a quelques mois, dans un article publié, il se posait la question de savoir si Sonko était digne d’être chef suprême des armées. Cette question se posait parce qu’il passe son temps à attaquer et à dénigrer les forces de défense et de sécurité. Les forces de Défense et de Sécurité se sont faites une religion sur la question depuis longtemps. Et les faits leur donnent encore raison aujourd’hui. Appeler à des manifestations dans les 46 départements la veille du 04 avril est tout simplement un acte antipatriotique car étant une volonté manifeste de saboter le défilé du 04 avril.

Pire encore, le 04 avril est surtout la fête des forces de défense et de sécurité et de la jeunesse, comment peut-on la veille vouloir cyniquement les opposer à d’autres jeunes avec des manifestations. La fête de l’Indépendance est une célébration de l’unité nationale grâce à l’armée qui en est l’incarnation. Que les manifestations soient autorisées ou pas dans les départements, elles vont clouer sur place des troupes qui d’habitude font mouvement vers le lieu de défilé la veille pour la mise en place le 04 avril.

Cette tentative de saboter le 04 avril est un précèdent dangereux. Nous exigeons que Yewi annule toutes ses manifestations du 03 avril pour permettre à toute la nation de rendre hommage à notre grande armée qui nous a évités non seulement la partition du pays mais de vivre dans un ilot de paix et de sécurité dans un océan d’instabilité. Être patriote c’est demander aux jeunes le 03 avril d’aller fraterniser avec les autres jeunes qui sont sous les drapeaux pas de les opposer dans des manifestations.

El hadji Momath Seynabou THIAM (Colonel à la retraite)