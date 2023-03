Idy sous pression…Des membres de Rewmi exigent sa candidature

Le président du Conseil économique, social, et environnemental (Cese), non moins patron de Rewmi, Idrissa Seck, a convoqué une conférence de presse ce lundi 27 mars. Il est attendu sur plusieurs questions notamment le débat sur le 3e mandat. Mais, signale Vox populi, avant même la déclaration de l’ancien Premier ministre, Rewmi diaspora stratégies (Rds), mouvement de réflexions et de propositions, regroupant des militants et des sympathisants du parti Rewmi, est monté au créneau.

« Depuis sa création, ont souligné les rewmistes, repris par Seneweb, Rds s’est toujours fixé comme objectif d’œuvrer, par tous les moyens, au rayonnement du parti et de son leader, Idrissa Seck ». C’est ainsi qu’après « mûres réflexions », Rds a annoncé avoir décidé d’investir ce dernier comme candidat à la présidentielle du 25 février 2024. Dans ce sens, Rds « soutient, encourage et s’associe à toute action ou à toute initiative dont le but est d’appuyer la candidature de son leader » et « invite toutes celles et tous ceux qui sont animés du même désir de s’en saisir, et de s’approprier la présente initiative ». En collaboration avec les instances du parti, Rds envisage d’organiser un meeting « pour rendre officiel le choix de son candidat à l’élection présidentielle ».

Est-ce la fin du « Mburu ak Soow », en référence à l’alliance Macky-Idy ?