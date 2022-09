Le sac de 50kg de ciment est fixé à 3650 FCFA et la tonne à 73000 FCFA. L’annonce a été faite dans un arrêté signé par la ministre du commerce et des petites et moyennes entreprises. Les distributeurs de ciment doivent selon la note afficher les prix ainsi fixés de façon visible et lisible dans les lieux de vente, conformément à la réglementation en vigueur.