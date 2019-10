SATAN A ÉTÉ TOUCHÉ. SA PRÊTRESSE A PERDU LA PREMIÈRE MANCHE. Par Cissé Kane Ndao

Mais je vous le dis, cette humiliation sera interprêtée par ses fanatisés et par elle-même comme la preuve qu’elle est la réincarnation de son défunt guide et époux, cause pour laquelle elle est la victime d’une cabale orchestrée par des haineux et des jaloux. Cette théorie du complot contre la prétendue héritière du Cheikh avait déja commencé à être développée par les diaboliques suppôts de sa perdition, capables de démontrer machiavéliquement tout et son contraire pour légitimer le khalifat autoproclamé de cette Milady senegalensis à la tête de leur organisation. Serigne Saliou Samb en est un des plus dangereux. Ce tartuffe en chef est certainement l’un des théoriciens de l’interprétation tendancieuse que cette prêtresse du diable a faite dernièrement des propos de Khadimou Rassoul, en déclarant que Serigne Touba n’avait pas précisé de genre féminin ou masculin, et que donc en conséquence, c’est elle qu’il avait choisi, sous entendant par là qu’elle était plus puissante que le Khalif légitime des thiantacounes.

Que nul donc ne dise qu’il n’a pas été prévenu. Elle ne lachera pas l’affaire. Et sa tentative d’usurpation de la position qu’elle veut occuper aujourd’hui date d’il y a longtemps.

Elle avait orchestré un coup d’état rampant contre feu le Cheikh en tentant de l’isoler subrepticement, après avoir été l’instigatrice d’une campagne de cheikhisation où elle avait promu ses fidèles lieutenants qui constituent aujourd’hui sa stoïque et déterminée garde.

Après s’être faite désigner Serigne, elle avait essayé vainement de réunir tous les cheikhs autour d’elle, afin de se poser en interlocutrice unique de leur guide, en l’isolant et en le coupant de ses talibés.

Le Cheikh avait flairé le coup, et était intervenu pour freiner cette manœuvre. Serigne Sidy Mokhtar l’avait sauvé, en décrétant la fin de cette pagaille folklorique.

C’est donc dire que la Prêtresse de Satan n’en a pas fini avec nous. C’est un serpent venimeux à plusieurs têtes, dont seule l’une vient d’être coupée. Elle le savait. Elle voulait juste mesurer l’effet de son insolente insubordination, pour mesurer jusqu’où elle pouvait aller, et organiser la meilleure stratégie pour marcher sur le fil du rasoir.

C’est une femme déterminée qui ment avec le visage tranquille.

Elle est maintenant plus dangereuse, car elle se sait désormais attendue. Par bien plus déterminés qu’elle et ses affidés.

Un homme averti en vaut deux. Une prêtresse de Satan, gourou du Diable mise en garde par le Khalif des Mourides est en sursis sur tous les plans.