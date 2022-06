Cissé Kane Ndao : « Le Sénégal de Tous…pour Tous »

Cessons de vouloir pour nos parents, et pour nous-mêmes, les meilleurs postes et les plus grands privilèges, si pour l’obtenir, nous devons les arracher par des complots, guet-apens, et autres compromissions à de dignes patriotes sénégalais, compétents, loyaux dignes et honnêtes.

La promotion ethnoparentale est en train de prendre des proportions exécrables qui font enfler une sourde colère portée par un ressentiment si profond qu’elle ne peut qu’engendrer une déflagration à l’onde de choc forcément préjudiciable à notre concept d’État-Nation dont l’un des maîtres-mots est UN Peuple.

On ne peut cacher le soleil avec ses mains.

L’État, ce bien commun que nous sommes censés servir avec les mêmes valeurs, sur la base du mérite, de l’équité sans autre critères que la compétence, la probité morale bref une exemplarité immaculée est de plus en plus l’otage de lobbys dévorés par l’ambition de contrôler le régime et de s’approprier le pouvoir, pour satisfaire leurs ambitions personnelles et servir leurs propres intérêts.

Prenons garde à ne pas libérer le monstre de la division, à force de tirer sur sa laisse pour assouvir nos propres desseins, en foulant au pied les vertus valeurs et principes constitutifs d’un État de droit qui se dit démocratique.

Veillons au respect des facteurs d’équilibre sociaux, pour bâtir le Sénégal de tous, pour tous.

Cissé Kane NDAO

Président A.DE. R