Pr Kitane : « Les graves accusations contre le Conseil Constitutionnel… »

Pape Alé Niang ou le Conseil constitutionnel : il nous faut choisir !

J’ose espérer que telles allégations sont simplement de type Madiambaliques (Madiambal Diagne avait injustement accusé les juges du Conseil constitutionnel des mêmes crimes), qu’il s’agit juste d’une offensive politique drapée sous le voile du journalisme.

Je ne peux pas croire que des juges du Conseil Constitutionnel avec une carrière si longue, une famille et une honorabilité à défendre soient asservis à ce point aux biens matériels et, par ricochet, à une personne.

Ces juges doivent faire leur cette maxime de Sénèque « L’honneur défend des actes que la loi tolère ». Droit de réserve, principe de non-commentaire des décisions du Conseil Constitutionnel, etc., tout ceci ne vaut finalement rien quand les rênes de la République sont en péril. Vous devez laver votre honneur et celui de la République qui vous a tout donné et ce, bien avant que Macky Sall n’ait le plus petit salaire.

On n’a pas le choix ; vous n’avez pas le choix chers juges : ces accusations doivent être tirées au clair. Il y va, non pas seulement de votre crédibilité, mais aussi et surtout de celle de notre République. Nous avons consenti tellement de sacrifices pour bâtir cette démocratie et cette République que nous ne pouvons accepter qu’elles soient abimées par de telles pratiques ou de telles accusations.

Les juges du Conseil constitutionnel sont accusés de choses que même un policier ripoux répugnerait à faire, il faut qu’ils lavent leur honneur et, partant, celui du Sénégal. Si c’est de la simple surenchère, de la manipulation journalistique, le peuple doit savoir pour définitivement mettre une croix sur l’auteur de ces accusations contre le conseil constitutionnel. Et si c’est vrai, ce que votre silence attesterait, la révolte populaire serait inévitable en prélude à la vraie révolution qui balayera tous les imposteurs qui pullulent dans notre pays.

Notre pays ne peut pas se payer le luxe de répéter tous les dix ans le même scénario : des politiciens et des journalistes qui se liguent avec comme seul objectif de conforter un pouvoir ou de le destituer. Nous devons progresser dans la construction démocratique et ne pas nous contenter de reproduire les mêmes schémas avec naturellement les mêmes résultats. Il faut le maximum de pression pour que cette affaire soit tirée au clair, on ne peut continuer à banaliser les instituions ou en faire des étals de marchandages. Si on laisse encore passer une telle infamie contre la République, il ne nous restera qu’à dire adieu à la République, à la paix sociale et à l’État de droit.

Serge Tchakhotine (Le viol des foules par la propagande politique) a dit : « L’Homme de notre temps a tendance à vouloir la liberté, même s’il n’a pas encore atteint la possession des biens matériels – et c’est là un fait sublime ; souvent même, désespéré, il songe que la liberté est le seul moyen réel d’atteindre ces biens qu’on lui refuse ».

On ne peut que lui donner raison, car une communauté humaine qui renoncerait à la liberté (on ne sait au profit de quel bien ?) cesserait d’être une communauté d’hommes. Même les animaux domestiques que nous élevons dans nos maisons nous opposent parfois de la résistance lorsqu’ils sentent que nous abusons des droits que Dieu (ou la nature) nous a donnés sur eux. Avons-nous dès lors le droit de faire moins que ces bêtes ?

Dans aucun pays normal, Pape Alé Niang ne pourrait continuer à vaquer à ses préoccupations après avoir tenu de tels propos contre le Conseil Constitutionnel ! Il faut sauver la République car nous l’avons héritée de nos ancêtres qui l’ont conservée au prix d’énormes sacrifices. Si on laisse passer un tel scandale, rien n’empêchera demain à un journaliste d’alléguer que tel juge a rendu tel verdict pour avoir son billet pour le stade.

Alassane K. KITANE